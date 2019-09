Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

Na današnjoj konferenciji za novinare najavljena je 61. kazališna sezona u osječkomNove premijerne naslove i brojne nove aktivnosti najavio je ravnateljsa suradnicima i uz cijeli ansambl Kazališta, a u ime Grada nazočna je bila zamjenica gradonačelnikaPrva novost kada je riječ o novoj sezonije ”” na pročelju zgrade, ali i na mrežnim stranicama kazališta. Što se programa tiče, kazalište već tradicionalno novu sezonu započinje s festivalima izvan Osijeka i Hrvatske, gostovanjim na X. bugojanskom lutkarskom bijenalu i X. lutkarskom bijenalu u Mariboru, a očekuje ih i premijerna izvedba prošlogodišnjeg naslova „“ u Ljubljani i to na slovenskom jeziku.U novoj kazališnoj sezoni u Dječjem kazalištu očekuje nas pet premijernih naslova, jedna obnova i 13 repriznih predstava. Prva premijera bit će 20. rujna kada je na redovitom repertoaru predstava "", koja je prvu izvedbu imala na Osječkom ljetu kulture, a namijenjena je starijim osnovnoškolcima. U listopadu će premijerno biti izvedena predstava "" Martina Baltscheita u prijevodu i režiji Damira Mađarića. U koprodukciji s Gradskim kazalištem Joze Ivakića iz Vinkovaca pripremljen je mjuzikl za djecu prema motivima bajke Charlesa Perraulta "", tekst i režiju potpisuje Vladimir Andrić, a osječka je premijera najavljena za 12. listopada. U prosincu dolazi prigodna "" Đorđa Dukića, a na proljeće iduće godine "" u režiji Petronele Dušove.Također, legendarna predstava Branka Mihaljevića "" ove sezone dobit će novo ruho, jer će predstava gledatelje iznenaditi potpuno novom kostimografijom i scenografijom.Inače, od danas do nedjelje trajat će manifestacija ,, Djeco, kazalište vas zove ”, a kao i početkom svake sezone, mali će gledatelji moći pogledati najpopularnije predstave za samo 10 kuna. Na rasporedu su "Patkica Blatkica", "Uspavanka za mišića", "Ružno pače", "Nezaboravak" i "Mi se vuka ne bojimo".Važno je napomenuti i kako Dječje kazalište okuplja prekokoji pohađaju studije Kazališta – Početnicu, Balet i Dramski studio za osnovne i srednje škole, a početkom sezone održat će se i upisi za polaznike u studije. Upisi u Baletni studio za djevojčice i djevojke od 6 do 18 godina bit će održani u ponedjeljak, 9. rujna s početkom u 18 sati. Dramski studio za srednjoškolce polaznike upisuje u srijedu, 11. rujna od 19,30 sati. Upisi u Dramski studio za osnovnoškolce bit će održani u subotu, 14. rujna u 10,00 sati, a upisi u Plesnu igraonicu Početnicu, za mališane od 4 do 6 godina, na rasporedu su u ponedjeljak, 16. rujna u 17,00 sati.Cjeloviti repertoar Dječjega kazališta Branka Mihaljevića možete pronaći dolje u tekstu.