Tekst: Osijek031.com

Foto: Udruga Pobjede

, koja se brine ou Nemetinu, svakodnevno se bori za pukopokušavajući učiniti život boljim za napuštene četvernožne ljubimce. Uporno guraju dalje unatoč brojnim problemima, a posljednji u nizu jeu njihovo skladište u Firingerovoj ulici u Tvrđi.Kako nam je ispričala, predsjednica Udruge, tijekom vikenda za sada nepoznati počiniteljinjihovog skladišta iz kojega su ukraliprotiv nametnika,U skladištu inače volonteri Azila držei slične potrepštine koje uglavnom dobivaju od donacija građana. Najvrednija stvar u skladištu u trenutku provale bile su ampule koje pse štite od buha i krpelja, a koje je Udruga proljetos dobila od Grada u vrijednosti od okoCrnoja je rekla i kako su odmah pozvali policiju koja je došla na lice mjesta i korektno i profesionalno obavila očevid, no za sadajesu li ušli u trag počiniteljima. Inače, Crnoja je dodala i kako se lopoviod tih ampula obzirom na veliku halabuku koju su članovi Udruge digli u medijima te će ih biti teško „utopiti“, a vjeruje i da lopovi najvjerojatnije nisu ni znali da Udruga u tom skladištuUdruga je za sljedeći tjedan planirala podjelu ovih ampula psima, no to je sada pod znakom pitanja. Volonteri Udruge učinit će sve što mogu kako bi psima osigurali zaštitu od nametnika, no prisiljeni su opet tražiti pomoć svih građana. Stoga iz Udruge mole građane da još jednom pomognu u nabavi ampula protiv nametnika za pse uplatom na broj računa Udruge “Pobjede” -A prvu konkretnu pomoć ponudio je jedankoji je, kako kaže Crnoja, jutros ugradiona vrata od skladišta i to onu načinjenu od titana, za koju je rekao da se ne može obiti drugačije nego – dinamitom.I dok čekamo da policija pronađe počinitelje i možebitno vrati otuđene ampule Udruzi, pozivamo Osječane i sve ostale ljubitelje životinja da još jednom pokažuu nabavi ampula za pse u azilu.