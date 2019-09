Andreja Plenkovića

I iz današnjih izlaganja vidljivo je da smo započeli s ozbiljnim poslom, što rezultira isto takvim projektima i financijskim sredstvima. Mi kao župani, kao i svi gradonačelnici i načelnici na području naših pet županija, imamo obvezu pratiti sve aktivnosti, događanja i mogućnosti glede fondova Europske unije, kao i natječaje koje naša ministarstva raspisuju jer rezultati ovog Projekta ne ovise samo o Vladi RH nego prvenstveno o nama, našoj inicijativi, viziji, znanju, strategiji i spremnosti da projekte koje možemo isfinancirati imamo spremne za realizaciju i s projektnom dokumentacijom. S nestrpljenjem očekujemo novu financijsku perspektivu i nove statističke regije unutar Hrvatske kao iznimno važne za ovo područje koje je manje razvijeno od Zagreba i središnje Hrvatske te je do sada bilo na neki način onemogućeno u razvoju, realizaciji određenih projekta i povlačenju sredstava od EU. Predlažemo da se u novoj financijskoj perspektivi prilagode projekti i fondovi koji se mogu financirati iz EU fondova prema potrebama i značaju za ovo područje kako bi nam mogli omogućiti daljnji razvoj gospodarstva. Pri tomu moramo biti maksimalno angažirani i u kontinuiranoj komunikaciji, kao što do sada i jesmo, a nemojmo očekivati rezultate nakon samo godinu-dvije. Rezultati su statistički već vidljivi, no za konkretne pomake kakve žele osjetiti žitelji naših pet županija moramo se još dobrano potruditi da bi se uspjeli vratili iz depresije koju smo imali do prije par godina

Pod predsjedanjem, predsjednika Vlade Republike Hrvatske, u Orahovici je danas (3. rujna 2019. godine) održana 9. sjednicana kojoj je sudjelovao i župan Osječko-baranjske županije. Sjednica je održana u prostorijama Srednje škole „Stjepan Ivšić“, a kao domaćini skupa nazočne su pozdravili župan Virovitičko-podravske županijei gradonačelnica Grada OrahoviceU uvodnom izlaganju premijer Plenković je rekao da Savjet ispunio očekivanja. U okviru Projekta Slavonija, Baranja i Srijem osigurano je(18,75 milijardi kuna) iz europskih fondova isključivo za projekte na području pet slavonskih županija, a već je angažirano. Naglasio je kako je ovim Projektom u protekle gotovo tri godine poslana politička poruka, a gospodarski i razvojno seu Slavoniji, Baranji i Srijemu, što pridonosi i demografskoj revitalizaciji na tom području. Dodao je da će se tim putem nastaviti, a Slavonija, Baranja i Srijem bit će prioritet Vlade i u idućoj financijskoj perspektivi Europske unije.Članovi Savjeta usvojili sukoju su podnijeli ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić i ministrica poljoprivrede. O mjerama iz nadležnosti ministarstava govorili su državni tajnik Ministarstva financija, te potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja, a na kraju je vođena objedinjena rasprava te doneseni zaključci.- rekao je župan Ivan Anušić. Dodao je da je priprema zajedničkog nastupa pet slavonskih županija u Bruxellesu završena, međusobni odnosi su ugovoreni. Osobe koja zastupaju sve županije već su u Bruxellesu, pa će se u listopadu na Danima otvorenih vrata zajednički predstaviti cijela regija.U okviru sjednice Savjeta upriličeno je potpisivanje i uručenjeo dodjeli bespovratnih sredstava općinama i gradovima s područja Osječko-baranjske županije koji se financiraju u okviru. To su projekt, tri projekta u okviru Poziva Revitalizacija kulturne baštine urbane aglomeracije Osijek (List do lista - industrijska baština Belišća, Osiguranje preduvjeta za revitalizaciju i obnovute Izrada projektno-tehničke i studijske dokumentacije za obnovu dvorca Eugena Savojskog u Bilju) i devet projekata u okviru Poziva(Biciklističke staze Općine Antunovac, Biciklističke staze u Gradu Valpovu, Mobilnost u Gradu Belišću, Biciklističke staze Grada Osijeka Biljska cesta i Tenjska cesta, Biciklistička staza u Općini Darda, Izgradnja biciklističke infrastrukture u Općini Ernestinovo, Izgradnja biciklističko-pješačke staze od Satnice do Petrijevaca, Biciklističko-pješačka staza Biljska cesta te Izgradnja biciklističkih staza u Čepinu).Prije sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem župan Ivan Anušić nazočio je svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Virovitičko-podravske županije koja je održana u Virovitici, a kojoj su uz premijera Andreja Plenkovića i predsjednicu Republike Hrvatskenazočili mnogi uzvanici.