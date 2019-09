od 1. travnja do 7. svibnja 2021.

Lidija Brković

Državnog zavoda za statistiku

ažurirati broj stanovništva i struktura kućanstava

Eurostata

Administrativni registar stanovništva i Administrativni registar zgrada i stanova

Ivan Čipin

Ekonomskog fakulteta

Sada se radi o tome da svi oni počnu na dnevnoj bazi ažurirati svoje podatke i dostavljati ih MUP-u ili nekom drugom državnom centralnom tijelu. (...) Kada je u pitanju popis stanovništva centralno tijelo bi mogao biti MUP ili Ministarstvo uprave, glavni identifikacijski broj mogao bi biti OIB, a za registar zgrada i stanova bili zaduženi Ministarstvo graditeljstva i Državna geodetska uprava

Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Hrvatska

Bugarska, Rumunjska, Slovačka i Mađarska

online samopopisivanja

Popis stanovništva koji će se provoditivjerojatno će biti zadnji popis koji će se provoditi “na terenu” putem anketa, piše Jutarnji list Tu je informaciju Jutarnjem dala, ravnateljica, koja je pojasnila da će se po završetku popisa stanovništva 2021. svake godineputem takozvanih centralnih registara stanovništva i registara zgrada, kuća i stanova.Do ove promjene došlo je temeljem preporuka, krovnog statističkog tijela Europske unije, koji od zemalja članica traži da nakon 2021. dostavljaju ključne demografske popisne podatke Eurostatu na godišnjoj razini.Ravnateljica DZS-a smatra kako su zbog toganužni za takvu dostavu podataka o broju i strukturi stanovništva i kućanstava u Hrvatskoj. Ubuduće bi tako Registar stanovništva sadržavao sve strukturne podatke o kućanstvima, od broja članova kućanstava, preko spola, zanimanja, bračnog i obiteljskog stanja, do nacionalnosti i drugih društvenih odrednica. Registar zgrada i stanova bi, pak, imao podatke o svakom stanu u zgradi, razmještaju soba, kuhinja i kupatila i to bi se mijenjalo pri svakom renoviranju stana ili kuće.Za uspostavu administrativnih registara se zalaže i većina demografa, a, izvanredni profesor na Katedri za demografiju, ističe kako u Hrvatskoj pri Ministarstvu unutarnjih poslova i drugim tijelima državne i lokalne vlasti već dijelom postoje takvi registri.”, izjavio je Čipin.Prema njegovim riječima, u Europskoj uniji samonemaju takve administrativne registre, a najažurniji i najtočniji su u skandinavskim zemljama. Sve države koje imaju registre provode popis stanovništva sukladno podacima koje iz njih dobiju, a klasični popis stanovništva rade, uz nas, jošInače, popis stanovništva 2021. će se provesti i putem, preko sustava e-građani, a iskustvo Bugarske govori da je tako popisano 40 posto stanovništva, dok su druge države došle tek do cifre od 10-ak posto. Bit će to četvrto po redu popisivanje stanovništva od samostalnosti Hrvatske, nakon 1991., 2001. i 2011.