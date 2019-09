Međunarodnog Dana rijeke Drave JU za zaštitu prirode OBŽ

Povodomu suradnji sa Upravnim odjelom za kontinentalni turizam OBŽ, Turističkom zajednicom OBŽ, Turističkom zajednicom grada Osijeka, Muzejom likovnih umjetnosti Osijek, JU županijskom razvojnom agencijom OBŽ, Športskom zajednicom OBŽ, JUPP Kopački rit, Eko udrugom Vodenica, Udrugom Zeleni Osijek, Športsko ribolovnim društvom ˝Babuška˝ Sarvaš, Lovačkim društvom ˝Jelen ˝Sarvaš i MO odbor Sarvaš raspisuje sepod nazivomCilj foto natječaja je pokazatijedne od posljednjih prirodnih rijeka u Europi te na taj način osvijestiti potrebu bolje zaštite i osigurati održivi razvoj Europske Amazone.- Sudionici natječaja mogu biti svi građani amateri bez obzira na dob;- Zadatak natječaja je fotografiranje rijeke Drave ili zanimljivog detalja vezanog za rijeku Dravu;- Svaki sudionik može poslati isključivo jednu fotografiju na natječaj i to u digitalnom obliku;- Minimalna veličina fotografija treba biti najmanje 150 DPI, dopuštena veličina datoteke je najviše 8 MB, a dopušteni format je JPG;- Datoteka fotografije treba biti potpisana: ime i prezime autora;- Maloljetne osobe koje se prijave na natječaj trebaju ispuniti privolu s potpisom roditelja koji daje suglasnost za objavu podataka u svrhu promocije izložbe;- Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji;- Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do te mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja;- Svaki od sudionika natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i preuzima odgovornost za sadržaj;- Autorsko pravo – autor slanjem fotografije na natječaj daje suglasnost organizatorima natječaja da bez naknade može objavljivati prijavljenu fotografiju u svrhu promocije izložbe;- Samim sudjelovanjem na natječaju sudionici pristaju na objavu imena i prezimena;Krajnji rok za slanje fotografija jegodineFotografije će biti izložene 20. rujna 2019. godine u Vodenici na rijeci Dravi (Solarski trg 1, 31000, Osijek), a svi građani koji posjete izložbu moći će glasati za najbolju fotografiju u vremenu od 10:00 do 13:00 i 17:00 do 20:00 sati.Glasački list i kutija za glasanje biti će postavljeni u prostorijama Vodenice.1. nagrada „Dravska umjetnost“ - Fiš za 4 osobe u restoranu ˝Slavonska kuća˝+ 4 ulaznice za Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku2. nagrada „Okusi Baranje“ - Vožnja čamcem u Kopačkom ritu za 2 osobe + fiš za 2 osobe u restoranu ˝Citadela˝3. nagrada „Prirodom do zdravlja“ - Adrenalinski park u Zlatnoj gredi za 1 osobu + SEG paket domaćih ekoloških proizvoda s Eko tržnice OsijekDobitnici će nakon konačnog odabira biti obaviješteni putem e-maila. Prijavnicu možete pronaći ovdje