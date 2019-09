Osjeèka televizija - Vijesti, 02.09.2019.

Krajem ovoga tjedna, od 6. do 8. rujna, Osijek će po 11. put postati IT središte Hrvatske, jer očekuju nas još jedno izdanje KulenDayz-a, informatičke konferencije koja će okupiti više od 700 sudionika. Teme koje će biti pokrivene uključuju napredni razvoj aplikacija, cloud tehnologije, baze podataka, dizajn, gaming, ali i posebne sadržaje namjenjene djeci. Po prvi put u organizaciju se uključila Akademija za umjetnost i kulturu, a program će se održavati u prostorima Rektorata i Kazamata. Najavnu konferenciju KulenDayz-a predsjednik Osijek Software City-a, Ivan Jurlina, iskoristio je kako bi pozvao na razgovor rektora osječkog Sveučilišta, jer kako tvrdi, uključivanje Akademije u organizaciju je pohvalno, ali problem su i dalje preniske upisne kvote na smjerovima koji izbacuju IT kadar. Trenutno je takvih studenata 200 do 250 godišnje, a potrebe su dvostruko veće.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- više djece i dodatna zapošljavanja u Vukovaru- belišćanskim učenicima besplatne radne bilježnice- Benoviću zlato na Svjetskom kupu u Turskoj