Nigerijski napadač

Serie A

NK Osijek

26-godišnji Jerry Mbakogu

800.000 eura

I Klopp ga je htio u Borussiji!

Čizmu

Nije mogao na Otok

3,5 milijuna funti

Tekst i foto: NK Osijek

ima 26 godina, jednu je sezonu odigrao i u, a posebno se iskazao u drugoj talijanskoj ligi.Samo dan nakon potpisivanja Merveila Ndockyta je doveo novo pojačanje! Ovaj puta u napadu, budući da je u Gradski vrt stigaokoji je ovoga ljeta bio slobodan na tržištu, a proteklu je sezonu odigrao u talijanskom drugoligašu Padovi. S Osječanima je potpisao dvogodišnji ugovor. Na Transfermarktu je procijenjen na, a ono što je u njegovoj igračkoj biografiji najzanimljivije, osim što ima 24 nastupa u Serie A, je spoznaja da je u vrlo dobroj i tvrdoj Serie B odigrao 152 utakmice te pritom postigao 42 gola uz 27 asistencija.Još kao dječak stigao je na „“ i krenuo s ozbiljnijim dokazivanjem u Padovi iz koje je išao na posudbu u Palermo. Igrao je potom dvije sezone za Juve Stabiu da bi za njegov uzlet u karijeri vrlo bitan bio odlazak u Carpi 1909. Tamo je u dvije drugoligaške sezone nastupio u 58 prvenstvenih susreta, zabio 22 gola uz 12 asistencija. Bio je jedan od najzaslužnijih što je taj, uvjetno rečeno, mali klub izborio plasman u najjači razred talijanskog nogometa. Tada su za njega ozbiljno zanimanje pokazali bundesligaši Stuttgart i posebice Borussia Dortmund koju je te 2015. godine trenirao Jurgen Klopp. Spominjala se u to vrijeme odšteta u rasponu od 5 i 8 milijuna eura, no do realizacije transfera ipak nije došlo jer je Carpi svim silama želio zadržati centarfora i za igranje u elitnoj konkurenciji…Nešto kasnije javio se i engleski Leeds s ponudom od, ali se pojavio problem oko radne dozvole za igranje na Otoku, pa ni kasniji interesent Nottingham Forest nije mogao dovesti Jerryja u svoje redove. Carpi nije mogao ravnopravnije parirati kvalitetnijim i puno jačim momčadima na terenu, pa se i Mbakogu teško može dokazati kao strijelac. Zabio je Sampdoriji i Laziju, no namučio se doći u pravu šansu protiv čvrstih obrana svakog takmaca. U ljeto 2016. otišao je u rusku Krylyju Sovetov za koju je odigrao osam susreta, ali promjenom trenera više nije dočekao šansu. Vratio se u Carpi 1909 i u drugom dijelu sezone ostvario učinak od 4 gola i 5 asistencija u 15 nastupa. Tamo je odradio i iduću natjecateljsku godinu i u 26 utakmica postigao 6 pogodaka. Prošlu je polusezonu proveo u Padovi iz koje je i krenula njegova profesionalna karijera. Igrao je u 10 susreta i triput se upisao među strijelce. Njegove golove, dakako, očekujemo i u dresu NK Osijek!