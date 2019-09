došao kraj

tmurne oblake, kišu i pad temperature

promjenjivo vrijeme

tmurni oblaci

do 27°

drastičan pad temperature i kišu

19°C

djelomično vedro vrijeme

od 20 do 25°C

do 26°C

tmurni oblaci i pad temperature

[klik za uvećanje]

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031, DHMZ

Ljetu je? Počeo je rujan, što znači. Prvi tjedan u rujnu donosi nam. Danas će prevladavati djelomično sunčano vrijeme, a u poslijepodnevnim satima stižu i- dnevna temperatura rasteC.Utorak donosi. Prevladavat će oblačno vrijeme uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. No, dnevna temperatura neće prelazitiZa srijedu i četvrtak prognostičari najavljuju. U srijedu u jutarnjim satima je moguća kiša, a dnevna temperatura bit ćePetak donosi obilje sunca i porast temperature. No, neka vas to ne veseli, za vikend su ponovno najavljeni