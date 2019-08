Ministar uprave Ivan Malenica i državna tajnica Josipa Rimac

Osječko-baranjske županije

Ivanom Anušićem

Katom Kovačević

U zadnjih godinu dana traju pripreme za provođenje ove reformske mjere Vlade Republike Hrvatske, za koju je bilo potrebno donijeti i novi zakon o sustavu državne uprave, što je učinjeno u srpnju. Trenutno su u tijeku pripreme 66 posebnih zakonskih propisa koji bi trebali od 1. siječnja 2020. omogućiti županijama da obavljaju državne poslove. To podrazumijeva preuzimanje državnih službenika, opreme i sredstava za rad od strane županija. Dakle, državni službenici koji su do sada obavljali poslove iz sustava državne uprave prelaze u sastav županije te postaju službenici i namještenici područne samouprave, a sredstva za obavljanje tih poslova osigurana su u državnom proračunu za 2020. godinu. Riječ je o 350 milijuna kuna na razini RH, kao i 150 milijuna kuna za otpremnine djelatnika ureda državne uprave. Po svom karakteru, radi se o poslovima iz područja društvenih djelatnosti, gospodarstva, imovinsko-pravnih odnosa i poslova opće uprave, a Ministarstvo uprave zadržava upravnu inspekciju, upravni nadzor i nadzor zakonitosti općih akata i jedinica lokalne samouprave. Kroz ovu reformsku mjeru nastojimo građanima približiti državne i županijske poslove

spremnost

smanjenja ukupnog broja službenika

veća učinkovitost i efikasnost sustava

Novi sustav bit će puno efikasniji nego što je bio do sada, a građani neće biti ni u čemu zakinuti nego će im sve usluge biti dostupnije. Naša komunikacija s Ministarstvom uprave je odlična, sve dogovaramo, radi se vrlo transparentno kako bi cijeli sustav od 1. siječnja bio kvalitetniji, bolji i brži

danas, 30. kolovoza 2019. godine, u sjedištuu Osijeku održali su radni sastanak sa županomi predstojnicom Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županijite njihovim suradnicima. Središnja tema sastanka bila je povjeravanje poslova ureda državne uprave županijama.- rekao je ministar uprave Ivan Malenica.Naglasio je kako je župan Anušić iskazaoda sadašnje ispostave ureda državne uprave i matične urede nadopuni s uslugama i poslovima koje obavlja Osječko-baranjska županija, pa će građani imati veću dostupnost tih usluga i poslova. Zahvalio je županu i predstojnici Ureda državne uprave što su pokazali spremnost koja jamči da se ove promjene počnu primjenjivati od prvog dana sljedeće godine.Kako je rečeno, u sklopu ovog preustroja doći će i do. Prema analizi Ministarstva, mogućnost preuzimanja otpremnine na razini RH moglo bi iskoristiti oko 600 zaposlenika ureda državne uprave, što će pridonijeti jednom od ciljeva reforme, a to jeŽupan Ivan Anušić potvrdio je da se Osječko-baranjska županija priprema za planirano preuzimanje usluga i poslova ureda državne uprave, pa i prilagodbu unutarnjeg ustrojstva prema novostima koje će se primjenjivati od 1. siječnja.- rekao je župan Anušić te podsjetio da se u nadležnost županija sada vraćaju poslovi koje su obavljale do 2001. godine.