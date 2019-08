Centra za pružanje usluga u zajednici „Klasje“

pamtiti

Dubrovnik

hotelu Maestral

donaciji grupacije Hoteli Maestral d.d.

Osijeka, Belog Manastira, Bistrinaca i Antunovca

Mirande Glavaš-Kul

veliku donaciju

Koločep, Lopud i Šipan

Folklornog ansambla Linđo

kolu plivanja

Plivačkog kluba Jug

vožnju žičarom do Srđa

Pomorski muzej

Tekst: Osijek031.com

Foto: Miranda Glavaš/Facebook

Pedesetak štićenikaiz Osijeka ovo će ljeto zasigurnopo nečemu posebnom: od 25. do 30. kolovoza po prvi su put bili u prilici posjetitii provesti tjedan dana tamo.Naime, korisnici i odgojitelji Centra ljetuju uu Dubrovniku zahvaljujućikoji u sklopu svog društveno korisnog i odgovornog rada žele pomoći djeci pa su se ovaj put odlučili za djecu iz Slavonije.Višednevni aranžman uključio je prijevoz, hotelski smještaj, izlete i brojne druge sadržaje. Na ljetovanje u Dubrovnik išla su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi iz, raspona godina od učenika prvog razreda osnovne škole pa do srednjoškolaca.Prema riječima ravnateljice Centra, ovo je prvi put da su dobili takoi da je netko za pedesetero djece ponudio organizirati ljetovanje sa svim dodatnim sadržajima, a još uz to je omogućio da djeca iz Centra borave u hotelu.Osim u ljepotama Dubrovnika, „Klasići“ su obišli i otokete odgledali predstavu. Uz to, imali su organiziranu i šod strane, a razgledali su i gradske zidine i. Program je uključio i mnogo kupanja, kojemu se djeca jako vesele, posebice jer za velik broj njih ovo je bio prvi susret s morem.Za svu djecu ovo je neprocjenjivo iskustvo koje će im zauvijek ostati u sjećanju i sigurno će se vratiti kućama s najljepšim uspomenama iz Dubrovnika.