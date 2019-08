ovu akademsku godinu

Kraj je ljeta, a to po običaju znači i početak priprema za n Kako smo već izvijestili , odzapočinje s radom restoran u Istarskoj 5, a odi svi ostali restorani i kantine.Paralelno s tim počinje iu dva osječka studentska doma: uu kampusu te uu ulici I. G. Kovačića.Useljenje u studentske domove bit će uod 8 do 12 sati te 2. i 3. rujna od 8 do 14 sati za starije studente (u nedjelju neće biti moguće useliti), a za brucošeod 8 do 14 sati.Na useljenje studenti moraju obavezno ponijeti(bez nje neće biti moguće useliti) tekoji se mogu preuzeti na službenoj stranici STUC-a. Studenti koji su ostvarili pravo na Dom IGK dobit ćeprilikom upisa.Za eventualne primjedbe studenti se mogu obratiti usvaki radni dan do 15 sati gdje mogu dobiti i uvid u predmet.Studenti koji bi dijelili zajedno sobu u novom domu mogu se javiti voditelju na e-maildok informacije vezane za Studentski dom IGK mogu dobiti na telefonInače, oba osječka studentska doma i ove godine primit će ukupno(426 u kampusu plus 193 u I. G. Kovačića), dok će još 600 osječkih studenata dobiti pokao subvenciju za privatni smještaj. Studenti koji su ostvarili pravo na subvenciju privatnog smještaja bit će obaviješteni početkom listopada putem e-maila.