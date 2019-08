Dugo toplo ljeto

Vruće i sparno

pad temperature

topao, ljetni vikend

do 28°C

Državni hidrometeorološki zavod

toplinski val

sunčano i vruće vrijeme

do 33°C

do 32°C

Uživajte u suncu i ljeto dok još traje..

[KLIK]

[klik za uvećanje]

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031, DHMZ

, no i ono jednom mora završiti.bit će se do ponedjeljka, a onda slijediNo, pred nama je još jedan. U petak će prevladavati djelomično oblačno nebo uz dnevnu temperaturu, ali bez vjetra.izdao je žuto upozorenje zaza subotu, za kada prognostičari najavljujuuz dnevnu temperaturu do 29°C.Toplo vrijeme nastavit će se i u nedjelju kada dnevna temperatura rasteuz slab do umjeren jugoistočni vjetar.U ponedjeljak će prevladavati sunčano vrijeme uz dnevnu temperaturu, a nova promjena vremena stiže u utorak uz pad temperature i tmurne oblake.