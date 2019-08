nova CineLady sezona

Ljeto je na izmaku, život nakon godišnjih odmora i ljetovanja polako se vraća u svima nam poznatu kolotečinu, a to znači da počinjeu kinima s pet zvjezdica, na radost brojnih pripadnica nježnijeg spola i ljubiteljica ovog popularnog. Specijalna CineLady projekcija održat će se uNe postoji bolja glumačka postava od glazbenih zvijezdaza savršeni ispraćaj ljeta i početak nove CineLady sezone. Film '' prati priču o osveti striptizeta klijetima na Wall Streetu. Prije nego što je Cardi B postala megapopularna kao rep zvijezda, radila je upravo kao striptizeta u New Yorku. Uz Jennifer Lopez i Cardi B, u filmu gledamo i Constance Wu, Lili Reinhart (iz Riverdalea), Keke Palmer (iz Scream Queens), Juliju Stiles (Silver Linings Playbook) i dobitnicu Oscara Mercedes Ruehl. Radnja filma je inspirirana člankom iz New York Magazina koji je izašao 2016. godine i koji je u kratkom vremenu postao viralan.Specijalna CineLady projekcija održat će se u, u CineStaru Novi Zagreb (Avenue Mall). Posjetiteljice u svim kinima očekuje dobra zabava, piće dobrodošlice i pokloni sponzora – Nivea, Mentos, Nescafe, Miss 7. CineLady večer se paralelno održava i u CineStar 4DX Mall of Split, gdje će se za slatke zalogaje pobrinuti partner Mrvu slađe, te u CineStar kinima u Rijeci iRezerviraj 12. rujna zate se uputite u najbliže CineStar kino. Za CineLady projekcije, uvijek se traži ulaznica više, a samim time i posjećenost iste raste i upravo zato je važno svoje kinoulaznice nabaviti na vrijeme.Svoju CineLady ulaznicu za film 'Prevarantice s Wall streeta' u distribuciji Blitza od danas možete kupiti na blagajnama kina, putem iCineStar aplikacije ili online i dopustite da vas kina s pet zvjezdica razmaze.