Tekst: Osijek031.com

Foto: Bruno Colić/Foto-arhiv031.com, OSC

Jedna od aktivnostijest sustavno praćenje napretka tvrtki zaOsječko-baranjske županije.S tim ciljem OSC je ove godine napravio analizu kakva je situacija bila 2008. godine u OBŽ-u, ali i u Republici Hrvatskoj, te kakvo je stanje deset godina kasnije.Tablica u tekstu prikazujetvrtki Osječko-baranjske županije djelatnosti razreda J 62 – Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima, s time da ovdje nisu iskazani rezultati podružnica ili izdvojenih pogona (npr.), obrta i slobodnih zanimanja.Prema podacima iz tablice vidljivo je kako je2008. godine na području Osječko-baranjske županije bilo registriranokoje su zapošljavale. Neto plaća je iznosila, dok je ukupni prihod iznosio više odod čega je samo 7% činio prihod od izvoza.Fast forward deset godina kasnije: 2018. godine na području Osječko-baranjske županije bilo je registriranokoje su zapošljavale. Neto plaća je iznosila, dok je ukupni prihod iznosio više od, a prihod od izvoza je činio 66%.Kada se ovi pokazatelji promatraju u razdoblju od deset godina, dolazimo do podataka da se broj tvrtki za razvoj softvera u Osječko-baranjskoj županijiza, ukupan broj zaposlenih porastao je za, ukupni prihodi porasli za, dok su prihodi od prodaje u inozemstvu porasli za rekordnih. Neto plaća porasla jeAko se uzmu u obzir navedeni podaci, može se slobodno reći kako je snaga IT tvrtki u Osječko-baranjskoj županiji u globalnom izvozu. Ono što je posebno pohvalno jest to što se na listi najvećih izvoznika softvera nalaze i članice Osijek SI na nacionalnoj razini svi podaci vezani za ICT/IT pokazuju rast. Ako vas zanimaju detalji ove analize, možete ju pronaći ovdje