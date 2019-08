Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića

Djeco, kazalište vas zove

Pingvini ne znaju ispeći kolač sa sirom

subotu, 31. kolovoza 2019.,

nedjelju, 1. rujna 2019.

TC Portanova

Pale sam na svijetu

Djeco, kazalište vas zove!

Srijeda , 4. rujna 2019

Četvrtak , 5. rujna 2019

Petak , 6. rujna 2019

Subota , 7. rujna 2019

Nedjelja , 8. rujna 2019

ponedjeljak, 9. rujna 2019.

srijedu 11. rujna 2019.

subotu 14. rujna 2019.

ponedjeljak 16. rujna 2019.

Nezaboravak

Tekst: DKO

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

Slijedi zanimljiva jesen u. Nakon godišnjih odmora pozdravit će novu kazališnu sezonu 2019./2020. uz prva gostovanja, tradicionalnu manifestacijui upise u studije!Kazališna ekipa okuplja se ponovno u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića i već krajem kolovoza, a već u petak, 30. kolovoza 2019. putuju za Požegu gdje će na Aurea festu u sklopu programa Dječjeg festivala izvesti predstavuUlricha Huba u režiji Damira Mađarića. Početak je u 18 sati na Trgu sv. Terezije u Požegi.Plesna igraonica Početnica nastupit će u programu ovogodišnjeg izdanja „ Zemlje bez granica “ u Perivoju kralja Tomislava s početkom u 19 sati.nastavljaju tradicionalna druženja ugdje će, u 11 sati, izvesti predstavuVeć sljedećega tjedna započinje i manifestacijaOd 4. do 8. rujna 2019., kao i obično početkom sezone, moći ćete pogledati najpopularnije predstave za samo 10 kuna!18,00 sati - PATKICA BLATKICADvorana: Trg bana Josipa Jelačića 19Nina Vladimirova Gernet/Tatjana Gurevič/Nevenka FilipovićObiteljska pretplata, pretplata poduzeća i slobodna prodaja ulaznicaCijena ulaznice: 10,00 kuna18,00 sati - USPAVANKA ZA MIŠIĆADvorana: Trg bana Josipa Jelačića 19Konstantin Fedorov/Ljudmila FedrovaObiteljska pretplata, pretplata poduzeća i slobodna prodaja ulaznicaCijena ulaznice: 10,00 kuna18,00 sati - RUŽNO PAČEDvorana: Trg bana Josipa Jelačića 19Hans Christian Andersen/ Đorđe DukićObiteljska pretplata, pretplata poduzeća i slobodna prodaja ulaznicaCijena ulaznice: 10,00 kuna18,00 sati - NEZABORAVAKDvorana: Trg bana Josipa Jelačića 19Urša Adamič/Peter KusObiteljska pretplata, pretplata poduzeća i slobodna prodaja ulaznicaCijena ulaznice: 10,00 kuna10,30 sati - MI SE VUKA NE BOJIMOVladimir PredmerskyObiteljska pretplata, pretplata poduzeća i slobodna prodaja ulaznicaCijena ulaznice: 10,00 kunaPočetkom sezone upisuju i polaznike u studije – Plesnu igraonicu Početnicu, Baletni studio, Dramski studio za osnovnoškolce i Dramski studio za srednjoškolce:Upisi u Baletni studio za djevojčice i djevojke od 6 do 18 godina bit će održani us početkom u 18 sati. Voditeljica je Maja Huber, a asistentica Ana Marija Lendić.Dramski studio za srednjoškolce polaznike upisuje uod 19,30 sati, a voditeljica je Areta Ćurković.Upisi u Dramski studio za osnovnoškolce bit će održani uu 10,00 sati. Voditeljica studija e Lidija Helajz, a asistent Gordan Marijanović.Upisi u Plesnu igraonicu Početnicu, za mališane od 4 do 6 godina, na rasporedu su uu 17,00 sati, voditeljica je Aleksandra Colnarić, a asistentica Iva Smoljan.Započinju i rad na novoj predstavi Lav koji nije znao pisati, ali se ozbiljno pripremaju za slovensku premijeru predstavete nastup na festivalima u Bugojnu i Mariboru.