6. kola HT Prve lige

nedjelju, 25. kolovoza 2019.

Portal Osijek031.com

10x1 ulaznicu za utakmicu NK Osijek - HNK Hajduk

"Uz Osijek031 želim na tekmu!"

[bit će nam drago ako se prijavite na oba načina (povećavate mogućnost dobitka)!]

Prvi ovosezonski okršaj s, u sklopu, na rasporedu je u, od 20:00 sati u Gradskom vrtu, a ulaznice za taj susret puštene su u prodaju.- Online kupovina na ulaznice.hr- Od ponedjeljka (19. kolovoza) do petka (23. kolovoza) od 14 do 18 sati na blagajni za prodaju godišnjih ulaznica (ulaz G6).- Subota (24. kolovoza) od 10 do 14 sati na blagajni za prodaju godišnjih ulaznica (ulaz G6).- Nedjelja (25. kolovoza) od 13 do 17h na blagajni za prodaju godišnjih ulaznica (ulaz G6).- Nedjelja (25. kolovoza) od 15h na istočnoj blagajni stadiona Gradski vrt.- Nedjelja (25. kolovoza) od 15h na zapadnoj blagajni stadiona Gradski vrt.- Nedjelja (25. kolovoza) od 17h na sjevernoj blagajni stadiona Gradski vrt.poklanjavjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog člankau Facebook komentar, par centimetara ispod, upišite