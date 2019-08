Inovativna tvrtka Cras d.o.o.

iz Osijekapoljoprivrednicima ostvariti dodatnu vrijednost proizvoda krozNakon uspješne prijave projekta "", završili su procesi izradili prototip sušare koja će trošiti bitnou odnosu prema standardima. Nakon daljnjeg testiranja, izaći će i na tržište upravo si prilagoditi se svakom kupcu, prema njegovim potrebama, a sve u cilju smanjenja troškova sušenja. Također će nuditi i mogućnost prenamjene već postojećih sušara s niskoenergetskom.Sušara SINAI I THAR koristit će se u minimalno- prehrambenoj i poljoprivrednoj proizvodnji, u sušenju(SINAI), te u hotelijerstvu, primjerice u dijelu(THAR).Posljednjih godina svi se sve više okreću prirodi, metodama, ponovno raste zanimanje da nešto učinimo sami, primjenjujući stare i prokušane tehnike i recepte, tj. okreću seu kojoj je suho voće imalo važnu ulogu.Suha hrana iz vlastite proizvodnje samo je drugi obliksvježim namirnicama bez bilo kakvog dodavanja kemijskih konzervansa. U mnogim slučajevima, taj postupak mijenja okus i miris namirnica biljnog podrijetla.Neke vrste voća sušenjem čak poprimajuokus, istovremeno zadržavaju koncentrirane hranjive tvari, postaju slaže i otvaraju time mnoge nove mogućnosti pripravljanju jela.Svjesni su činjenice da trebaju stvoriti dodatnu vrijednost voću i povrću, a upravo to postižu sušenjem istih. Takvi se proizvodi mogudok ne dođu do krajnjeg kupca, proizvodi imaju dodatnu cijenu na tržištu koja je relativno visoka, pa samim tim i povećava se profit naših proizvođača.Žele izaći u susret domaćim poljoprivrednicima, OPG-ovima, LAG-ovima i svim ostalim proizvođačima i pružiti im usluguvoća, povrća i bilja!Od 15. kolovoza 2019. godine počeli su ovu akciju, a odaziv je do sadaU promotivne svrhe svi ostavljaju simboličnu količinu sušenih proizvoda, koje podijele u promotivne svrhe.Znači, ako imate viška svojih proizvoda (jabuka, šljiva, krušaka, smokava, paprike, gljiva...) slobodno im se javite i rezervirajte svoj termin na:ili jednostavno dođite u CRAS poduzetnički centar na Vinkovačkoj cesti 68 u Osijeku.