Deformacija lubanja i genetska raznolikost kod tri adolescenta iz razdoblja Velike seobe naroda iz Osijeka u istočnoj Hrvatskoj

Plos One

Rona Pinhasija

Marija Novaka

tri mladića

neishranjenosti

umjetno deformirane

različito

istočne Azije

Bliskog istoka

istočne Europe

5. i 6. stoljeća

Huni, Goti, Gepidi, Langobardi

neuobičajen način ukopa

jami

životinjskih kostiju i keramike

žrtvovanju

Tijekomu Osijeku 2013. godine na području Hermanovog vinograda tijekom gradnje, znanstvenici su pronašlis neobičnim, izduženim i deformiranim lubanjama, piše Index.hr U studiji “” koja je objavljena u časopisu, a koja je provedena pod vodstvom arheologasa Sveučilišta u Beču i našeg bioarheologas Instituta za antropologiju u Zagrebu, predstavljeni su rezultati izotopske i genetičke analize triju lubanja.Analiza je pokazala da je riječ ostarosti oko 14 godina, svi pokazuju znakove, a izotopna analiza ukazuje na identičnu prehranu kod sve tri osobe, gdje su se hranili većinom žitaricama s vrlo malim udjelom proteina životinjskog porijekla.Radi se o iznimno rijetkom nalazu koji je posebice zanimljiv zbog toga što su lubanje dvije osobe iz tog grobate su im glave izdužene ili povišene. Rezultati analize drevne DNK su pokazali da svaka od analiziranih osoba imageografsko podrijetlo: osoba s izduženom lubanjom potječe iz, osoba s povišenom lubanjom potječe s, a osoba s normalnom lubanjom s područjaOvom je studijom tako prvi put potvrđena prisutnost ljudi iz istočne Azije, vjerojatno Huna, na području Europe tijekom Velike seobe naroda izposlije Krista, kada na ovim prostorima borave različiti nomadski narodi kao što sui sl. I do sada je bilo arheoloških nalaza koji su upućivali na prisutnost Huna, ali sada prvi put postoji i fizički dokaz preko analize drevne DNK.Ono što je znanstvenike posebno zaintrigiralo je. Nije riječ o klasičnom grobu već o, a obzirom da su tri mladića iste dobi, svi pokazuju znakove izgladnjelosti, a pokopani su u jami zajedno s gomilom, u studiji se spominje i mogućnost da se pri ukopu radilo omladih ljudi kako bi se postigla bolja žetva, no to je za sada samo hipoteza.Iako se još ne zna radi li se uistinu o žrtvovanju ljudi, ovaj nalaz je zasigurno interesantan i značajan za našu arheološku zajednicu zbog specifičnosti načina ukopa, a obzirom na to da će vjerojatno pobuditi interes i kod hrvatskih građana, nadamo se da će se uskoro provesti daljnja istraživanja koja će još dodatno rasvijetliti ovaj neobičan i tajnovit nalaz, zaključuje Index.hr