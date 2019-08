Ivan Anušić

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Županjučer je s predstavnicimapotpisao ugovore o nabaviukupne vrijednostiOprema je namijenjena za domove zdravlja u, a postupak nabave provodi se u okviru projekta „“ kojim se želi postićiu udaljenijim područjima županije, smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite s tih područja u bolnice ute poboljšati uvjete za potrebe pružatelja primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i kod koncesionara primarne zdravstvene zaštite s područja Osječko-baranjske županije, i to ulaganjem i u opremu i u infrastrukturu.Ukupna vrijednost projekta je, s time da suEuropske unije, dok ostatak sufinanciraju“, izjavio je župan Anušić tijekom potpisivanjan ugovora.Anušić je podsjetio i kako je Osječko-baranjska županija nedavno donijela odluku kojom poslovne prostore za liječničke ambulante i ordinacije u ruralnom području dodjeljuje gotovo besplatno (), čime se želi potaknuti liječnike na taj iskorak.Do sada su na području OBŽ-a u sklopu projekta ugovoreni radovi u vrijednosti više od. U tijeku su radovi na prenamjeniu Đakovu u ordinacije opće medicine, koji će biti završeni do kraja kolovoza, a vrijedni su. U okviruradi se na poboljšanju pristupačnosti objekata osobama s invaliditetom, i to na ambulantama u(radovi su vrijedni), a radovi traju i ukoji će do kraja godine dobiti rengden.