prodaja godišnjih ulaznica

nogometnog prvoligaša

Bijelo-plavi

najpovoljnija kupnja

Isto mjesto i radno vrijeme

31. kolovoza

Tekst: NK Osijek

Foto: Matej Volarević/Foto-arhiv031

Još će desetak dana potrajatiza domaće utakmice našegu aktualnoj natjecateljskoj godini. Do sada suodigrali tri prvenstvena dvoboja na svom stadionu i jedan u kvalifikacijama Europske lige, no i dalje jeupravo vezana uz godišnju pretplatu i za Istok i za Zapad Gradskog vrta. Stoga pozivamo sve naše navijače i ljubitelje nogometa općenito da iskoriste priliku dok još mogu…Naime, prodaja ovosezonskih pretplata potrajat će do kraja ovoga mjeseca, što znači da će posljednji dan za kupovinu biti. I dalje je radno vrijeme naših djelatnika u tom sektoru svakodnevno od 14 do 18 sati te subotom od 10 do 14. Podsjećamo da godišnje ulaznice možete kupiti na stadionskom ulazu G6 na rubnom dijelu tribine Zapad, a osiguran vam je i parking. Sve uvjete kupovine u svakom trenutku možete provjeriti i doznati na ovdje