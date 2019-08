Grad Osijek, Turistička zajednica, Tržnica d.o.o., PU Osječko-baranjska, Run4Fun, Pannonian Challenge, Osječka tvornica ideja i Zagrebačka banka

subotu 24. kolovoza 2019.

7 i 14 km

udrugu “Mogu”

biciklistička olimpijada

gradski bicikl

bicikliranje do Udičarskog doma

spuštanje na gumama

turističko razgledanje grada biciklima

bogat i zanimljiv vikend

[klik za uvećanje]

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

po prvi put organiziraju tri događaja u isto vrijeme i na jednoj lokaciji.Naime, u, na osječkoj Copacabani u 14 sati počinje rekreativno zabavna manifestacija Sunset run Gumiranje koja je predstavljena na konferenciji za novinare.Manifestacija donosi prvenstveno rekreativnu utrku osječkom promenadom u dužini od. Utrka je natjecateljskog karaktera; svaki će sudionik imati elektronski čip putem kojega će biti mjereno vrijeme. Osim toga je i humanitarna jer dio prihoda ide zakoja se bavi terapijskim jahanjem. Početak utrke planiran je za 19:14 sati s kupališta Kopike, a prijave su otvorene do srijede.Istovremeno, poznati BikeOs festival okupit će rekreativce i ljubitelje bicikla. U sklopu BikeOs-a održat će se ikoja se sastoji od četiri discipline. Jedna disciplina je poznavanje propisa koju organizira PU OBŽ, druga je poznavanje grada Osijeka koju organizira TZ grada Osijeka, treća je biciklistički servis, a zadnja disciplina vezana je za poligon kojega na biciklu s prikolicom u kojoj je zdrava ponuda tržnice Osijek treba proći najbrže i biti najspretniji. Najbolji sudionik kao nagradu osvojit ćeU ovu zanimljivu priču uključila se i Osječka tvornica ideja s Gumiranjem . Gumiranje objedinjuje dvije discipline, prva je, a ondanizvodno niz Dravu. U okviru programa Gumiranja, koji počinje od 14 sati, organizator je osigurao 50-ak guma i sigurnosnih prsluka, a ogroman interes građana potvrđuje nedostatak slobodnih mjesta.Dodamo li ovim događajima iu organizaciji TZ Grada Osijeka, kao i večernji koncert elektronske glazbe uz after party u Tvrđi – Osječani dobivaju programski raznovrsnu subotu i zajamačenu zabavu do jutra.Pred nama je, dakle, još jedankao uvertira u zadnji tjedan kolovoza kada nas očekuje i završna Osječka ljetna noć, ali i Osječko ljeto mladih – čime će se zaokružiti raznovrsno ljeto u Osijeku.[Ovo je ruta na kojoj će sjediniti šumu, rijeku, pješčane plaže i glazbu u jedno]