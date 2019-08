Wine & Bike Tour Erdut

šest godina

Erdutsko vinogorje

od 6. do 7. rujna

dramskog i glazbenog programa, biciklističko – vinske utrke, vođenih vinskih degustacija i dana otvorenih podruma Erdutskog vinogorja

Dramski program

Dan otvorenih podruma i utrka po vinogradima

"Elvis Stanić group" - koncert u vinogradu s pogledom na Dunav

Aklea Neon & DJ on wine session

slobodan

Program:

Petak , 6. rujna 2019.

19.00 – 20.30 sati

Mjesto održavanja

Subota , 7. rujna 2019.

10.00 – 12.00 sati

10.00 – 18.00 sati

18.00 – 19.30 sati

18.00 – 01.00 sati

Mjesto događanja:

20.00 – 20.30 sati

Mjesto događanja:

20.30 – 22.00 sati

Mjesto događanja:

22.30 sati

Mjesto događanja:

Početkom berbi grožđa stiže nam, manifestacija koja većprivlači sve veći broj posjetitelja u, smješteno na međunarodnoj biciklističkoj ruti Dunav. Dionizijska je to manifestacija kojom slavimo vino, umjetnost, ljepotu druženja, multikulturalnost i zadnje dane ljeta na obalama Dunava.Ovogodišnji program Wine & Bike-a održava se, a posjetitelje već tradicionalno očekuje bogati mozaik sastavljen odManifestaciju u petak, 6. rujna, otvara kabaretska predstava „Adam i ona“. Glazbeno-poetski kabare „Adam i ona“ rođen je kao svojevrsni nastavak popularne kabaretske predstave „Noćas ću...“ koja se je izvodila u prostoru Gradske kavane na Trgu bana Jelačića u Zagrebu od 2002. godine s ciljem oživljavanja kabaretske scene po uzoru na slične programe koji su živjeli do kraja osamdesetih godina prošlog stoljeća u našoj metropoli. Glumac Adam Končić i pijanist Oliver Belošević isprepliću pjevani i recitirani stih, uvijek popraćen klavirskom pratnjom, sa spontanim razgovorom i šalom s publikom, ostvarujući tako interaktivnu kabaretsku predstavu. Popularne šansone i kabaretski kupleti nastali početkom prošlog stoljeća vračaju duh starogradski dug, a ljubavna poezija (Krznarić, Kišević, Simonov, Brooks...) uz ružu na dar odaje posvetu ljepšem spolu.Dan otvorenih podruma Erdutskog vinogorja održat će se u subotu, a tom prilikom moguće je posjetiti vinarije Erdutskog vinogorja. Ujutro istog dana, 7. rujna, počinje već tradicionalno zabavna vinsko-biciklistička utrka u kojoj je glavni cilj stići što prije sa što većim brojem zatvorenih butelja vina na cilj u vinariji Erdutskih vinograda d.d. gdje sudionike utrke čeka papreni zalogaj. Vozit će se ruta Aljmaš-Erdut, a sudionici utrke će uz pomoć karte tražiti sakriveno blago – vina Erdutskog vinogorja.Ovogodišnji Wine & Bike će u subotu, 7. rujna, s početkom u 20.30 sati, upotpuniti nastup jazz fusion skupine "Elvis Stanić Group". Elvis Stanić je jedan od najboljih hrvatskih suvremenih jazz fusion gitarista, multiinstrumentalist i najnagrađivaniji jazz skladatelj novije generacije. Kao skladatelj, posebno je posvećen proučavanju, kako hrvatske, tako i svjetske tradicionalne glazbe, te je i na području tzv. World glazbe jedan od vodećih glazbenika u Hrvatskoj. Osnivač je jazz fusion skupine "Elvis Stanić Group", koja postaje jedna od najboljih jazz skupina u Hrvatskoj. "Elvis Stanić Group" spaja mediteransku melodioznost tradicionalne hrvatske glazbe s ritmovima latino izričaja i suvremenim jazz tendencijama. Zajedno snimaju tri albuma s originalnim skladbama koje osvajaju gotovo sve nacionalne glazbene i diskografske nagrade.U okruženju vinarije posjetitelje očekuje i In Da Sofa lounge zona gdje užitak kušanja vina vinarija Erdutskog vinogorja dodatno začinjuje čaroban ambijent uz odličan nastup Aklee Neon i vrhunske DJ beatove.Ulaz na program manifestacije jeOrganizator manifestacije je Općina Erdut, suorganizatori su Udruga vinara i vinogradara Erdut, PORC Erdut, Turistička zajednica Osječko-baranjske Županije, TZ Općine Erdut i Kreativna agencija Adverta.- Predstava: Adam i ona, Adam Scena, slobodan ulaz: Društveni dom Erdut, Josipa Krašteka bb (županijska cesta Aljmaš – Erdut)- Wine & Bike biciklističko-vinska utrka: ruta Aljmaš - Erdut- Natjecatelji će imati zadatak sakupljanja vinskih butelja na određenim lokacijama uz rutu.- Pobjednik utrke bit će sudionik koji je uspio sakupiti i donijeti najveći broj butelja u što kraćem vremenu. Svi sudionici osvajaju sakupljene butelje, dok pobjednik osvaja i dodatnu nagradu.- Sudjelovanje je besplatno, uz obveznu online prijavu putem poveznice - Broj sudionika je ograničen.- Dan otvorenih podruma - Vinarije Erdutskog vinogorja- Vođena degustacija vina - Erdutski vinogradi d.d., Trg Branka Hercega 1, Erdut [*Uskoro informacije o prijavama]- DJ ON WINE SESSION @In Da Sofa, slobodan ulazErdutski vinogradi d.d., Trg Branka Hercega 1, Erdut- Poezija u čaši, slobodan ulazErdutski vinogradi d.d., Trg Branka Hercega 1, Erdut- Koncert: "ELVIS STANIĆ GROUP", slobodan ulazErdutski vinogradi d.d., Trg Branka Hercega 1, Erdut- AKLEA NEON @In Da Sofa, slobodan ulazErdutski vinogradi d.d., Trg Branka Hercega 1, Erdut