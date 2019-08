3. Bistrigin – Prvenstvo Panonije u piciginu uz Pileća krilca Party

udruga Karašicka Republika

otkazivati

nije bilo

najatraktivnijih dravskih pješčanih plaža

Prirodni pijesak, nijanse zelenila poplavnih šuma i Drava koja masira glavni su aduti opuštanja u dravskom plićaku koji je do sada razoružao i najskeptičnije Dalmatince koje smo doveli ovdje kako bi pokazali da i mi na kontinentu imamo plaže koje nude jedinstveni doživljaj

Mislav Matišić

Bistrinaca, Belišća, Valpova i Osijeka: Karašicka Republika, Dravski alasi, Oštri Gang, Baraber Extreme Team, Piciganci, Zgradari, Picigina Wild i Legolas

Tea Galić

Ivan Orešković

Iva Matačić

Matija Alošinac, Nikola Abramić, Slobodan Mikolić, Vedran Vučetić i Matija Ivoš

prvo mjesto

Oštrog Ganga

Dravski alasi

Vedran Vučetić

Oduševljeni smo plažom, mi u Baranji često se znamo šaliti „tko nema Dunav, dobro mu je i more“, ali zaista nismo očekivali da nas Drava može toliko iznenaditi

Gabrijela Gerštmajer

DJ Umba

istinski doživljaj

Tekst i foto: Udruga Karašicka Republika

Najava:

U subotu, 17. kolovoza 2019. na Bistrinačkoj plaži pored Belišća, održan jeČak dva putamorala jePrvenstvo Panonije u piciginu iz jednostavnog razloga – Bistrinačke plaže! Visok vodostaj i kišni početak ljeta onemogućio je odigravanje turnira u srpnju, no upravo je u tome i čar riječnih plaža u kojima priroda odlučuje sezonu kupanja. Jedna odovih dana kolovoza pokazuje svoje najbolje i najduže lice. Stotine i stotine metara prirodnog pijeska dočekalo je mnoštvo posjetitelja iz Slavonije i Baranje. Posjetitelji iz Osijeka koji su prvi puta došli na Bistrinačku plažu ostali su oduševljeni ljepotama ove plaže, kao i energijom koja krasi sve događaje koje organizira Karašicka Republika.– poručuje, jedan od organizatora.Na turniru je jednako kao i prošle godine sudjelovalo 8 ekipa iz. Sudačka trojka(Bistrinci),(Belišće) te(Osijek) ocjenjivala je aktivnost, atraktivnost i broj dodavanja svake ekipe kroz sedam minuta igre. Ekipa Piciganci iz Bistrinaca u sastavui treću godinu zaredom pokazala se prejakom za konkurenciju. S obzirom na to da dečki cijelo ljeto provode na Bistrinačkoj plaži, nije ni čudo da godinama osvajaju. Drugo mjesto osvojila je ekipaiz Belišća koji su za Picigancima zaostali samo 1 bod, dok su treći bili. Najboljim igračem proglašen jeiz ekipe Piciganaca.– poručujeiz Zmajevca.Iako se datum odigravanja turnira nekoliko puta mijenjao i na kraju pao na datum produženog vikenda, Bistrigin je posjetilo više ljudi nego prošle godine. Više od četiristo posjetitelja uživalo je uz beatove osječkogna pješčanom tulumu kojeg je dodatno začinio dolazak Red Bull Stribora, jedinog vozila ovakve vrste u Hrvatskoj. Stribor je obećao dolazak i nagodinu, a neslužbeno doznajemo da organizator razmišlja o vikend izdanju ovog turnira. Razmišljanje je inspirirano komentarima posjetitelja koji su i ove godine ponavljali kako žele nekoliko događanja ovog tipa tijekom ljeta. A na Bistrinačkoj plaži u subotu je bilo mnoštvo različitih generacija, od najmlađih do onih koji su desetljeća svoga života proveli na dravskim obalama i sjećaju se, za današnje pojmove nezamislivih tisuća kupača na pješčanim dravskim plažama. Riječne plaže se polako počinju doživljavati kao skriveni turistički potencijal i ako se krene ulagati u dodatne sadržaje i infrastrukturu možda i te brojke neće biti nemoguće dostići. Jer kupanje u netaknutoj prirodi je, upravo ono što svaki turist traži.