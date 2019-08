jadranskom dijelu

I dok naHrvatske blagdan Velike Gospe (15. kolovoza) tradicionalno označava završetak, na istoku Hrvatske taj datum, također tradicionalno, označavaKao što većina Slavonaca zna, razdobljerazdoblje jeu zraku.od početka svibnja svakodnevno obavlja mjerenja koncentracije peludi ambrozije u zraku na području grada, a posljednje izvješće Zavoda datira od 13. kolovoza.Rezultati mjerenja ukazuju na visoku koncentraciju ambrozije odpeludi ambrozije po kubnom metru što je tri putapo m3 koliko iznosi granica tolerancije na pelud ambrozije.Osim ambrozije, visoke su i razine peludi koprive, no to je nisko-alergena biljka koja kod većine ljudi ne izaziva nikakve poteškoće.Vrhunac koncentracije peluda ambrozije u zraku nastupit će u drugoj polovici kolovoza i početkom rujna kada se očekuje da će se trenutne vrijednosti višestruko povećati. Naime, u 2017 godini najviša koncentracija peludi ambrozije izmjerena je 1. rujna i iznosila jepo m3 zraka. No, i to je daleko od rekorda. Rekordna je bila 2010. godina kada je zabilježeno čakpo m3 zraka.Prognoza za sljedećih nekoliko tjedana ne nudi mnogo nade alergičarima na ovaj rašireni alergeni korov jer će razina ambrozije ostati visoka sve do polovice rujna. Situacija bi se mogla promijeniti ukoliko padnu veće količine kiše što bi snizilo koncentraciju peludi u zraku, no kako prognostičari najavljuju nastavakčini se kako do toga ipak neće doći.Podsjetimo, kod osoba alergičnih na korov ambrozije, uobičajeni simptomi su:Inače, procjenjuje se da je na području OBŽ-aalergičnih na ambroziju i ta brojka se povećava iz godine u godinu.