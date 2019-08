četiri glavne ubojice u prometu

praćenje broja prometnih nesreća

ljudskih grešaka

17. i 18. kolovoza 2019.

Savjeti vozačima koji su konzumirali alkohol

Tekst: PU osječko baranjska

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

Prvenstveno će se obratiti pažnja na jednu od takozvanih „“, a to je vožnja uz nedozvoljenu koncentraciju alkohola u krvi.Iz godine u godinu statističkoopćenito pokazuje da se najteže prometne nesreće događaju zbog, odnosno grubog kršenja prometnih pravila i nepoštivanja prometne signalizacije. Četiri glavne ubojice u prometu su alkohol, brzina, nekorištenje sigurnosnog pojasa i mobitel.U cilju zaustavljanja negativnog trenda, policija poduzima aktivnosti u koje je uključen maksimalan broj policijskih službenika, kao i uređaji, odnosno oprema koja se koristi za nadzor i kontrolu prometa ( (uređaji za utvrđivanje stupnja alkoholiziranosti, uređaji za droge, uređaji za nadzor brzine, uređaji za automatsko očitavanje registarskih pločica).U nadolazećem vikendu,, na području čitave PU osječko – baranjske policijski će službenici provesti pojačane mjere u prometu.Mjere će biti usmjerene na prekršaje koji su u uzročno-posljedičnoj vezi nastanka najtežih prometnih nesreća i njihovih posljedica. Prvenstveno će se obratiti pažnja na jednu od takozvanih „četiri glavne ubojice u prometu“, a to je vožnja uz nedozvoljenu koncentraciju alkohola u krvi.- ostavite automobil parkiran na propisan način i pješačite – koristiti će vam, a nećete nikoga dovesti u životnu opasnost- koristite javni prijevoz- koristite usluge taxi prijevoza, jer će to biti daleko sigurnije, a i jeftinijeako ste u društvu, unaprijed se dogovorite tko će ostati trijezan i voziti natragzamolite nekoga trijeznog da vas odveze- ne sjedajte za upravljač najmanje 24 sata nakon ispijanja veće količine alkoholnih pića- vožnjom pod utjecajem alkohola ne dovodite u opasnost samo sebe, već i ostale sudionike u prometu- u noćima povećanog rizika (vikend) vozite sporije i opreznije, bez obzira jeste li popili ili niste- ne zaboravite da za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola niti jedan razlog nije opravdan.