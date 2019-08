16 sati

neutvrđenih razloga

do požara na krovištu

Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka

nitko nije ozlijeđen

PU osječko baranjska

Tekst: Osijek031.com

Foto: JPVP Osijek

U srijedu, okoiz jošdošlo jekuće u Ulici Matije Gupca u Josipovcu.Požar su ugasili vatrogasci. Po dolasku do mjesta intervencije vatrogasci su zatekli požar krovišta u razbuktaloj fazi. Požarom je bilo zahvaćeno krovište veličine 250m3 te 3 stana s 15 prostorija. Kako doznajemo, no 3 obitelji su ostale bez svog doma u trenu.Očevid na mjestu požara obavili su 15. kolovoza policijski službenici u suradnji s inspektorima zaštite od požara. Materijalna šteta utvrdit će se naknadno.nastavlja utvrđivati okolnosti uslijed kojih je došlo do požara.