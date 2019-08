Turistička zajednica Osječko-baranjske županije

Tekst: TZ OBŽ

Foto: Elena Sunček/Foto-arhiv031

Po prvi puta,objavljuje Javni poziv za potpore regionalnim i lokalnim događanjima na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini.Predmet Javnog poziva jeza događanja od regionalnog ili lokalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, koja doprinose obogaćivanju, produljenju, povećanjutebrenda i stvaranju prepoznatljivog imidža Osječko-baranjske županije. Naglasak je stavljen na prepoznatljiva turistička događanja održana najmanje dva puta u posljednjih pet godina, a za koja se procjenjuje da su motiv dolaska najmanjete imaju jak promidžbeni učinak u zemlji i inozemstvu i to kulturna, zabavna, eno-gastronomska, povijesna i tradicijska.Za sredstva potpore mogu se kandidirati, i to: trgovačka društva, obrti, sportski savezi, javne ustanove, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, jedinice lokalne i regionalne samouprave te turističke zajednice. Korisnici kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom podnose Turističkoj zajednici Osječko-baranjske zaključnogodine.S obzirom na to da je objava javnog poziva po prvi puta decentralizirana iz glavnog ureda HTZ-a te se sustav natječaja definirao bez uspostavljenog sustava na razini cijele Hrvatske, odlučeno je da se poziv objavi samo za posljednji kvartal 2019. godine. Zbog razine odobrene alokacije sredstava za područje Osječko-baranjske županije u ukupnom iznosu odprema Odluci o raspodjeli sredstava za regionalna i lokalna događanja Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, Poziv se odnosi isključivo na događaje koji se realizirajuSasvim sigurno kako će javni poziv za 2020. godinu biti raspisan u prvom kvartalu s većim ukupnim budžetom tako da ovogodišnji poziv možemo okarakterizirati kao svojevrsni test u prijelaznom razdoblju decentralizacije odlučivanja u sustavu Hrvatske turističke zajednice.Javni poziv i cjelokupnu dokumentaciju možete pronaći na domeni nove internetske stranice Visit Slavonia i Baranja Više informacija možete saznati na ite