Ana Martinović Ex Bježančević:

Andrea Pavlović:

Dragana Vujaklija

Ivana Lendić:

Izabela Černjava:

Kristijan Perković:

Lorena Lučić:

Matej Pavković:

Monika Sabo:

Sanela Batrnek:

Sanja Turk:

Stana Schmidt:

Toni Škara:

Snježana Benović:

Karmen Jožef:

Jurica Kamber:

Igor Čubra

Mirjana Meter:

Melita Baban:

Tekst: Osijek031.com

Prije nekoliko danaodnosno -očarale su brojne Osječane.Prema Wikipedijislične su krepuskularnim, samo se nalaze na suprotnoj strani od točke u kojoj je. One su gotovo paralelne, ali zboggledaocima djeluje kao da se spajaju u antisolarnoj točki. Najčešće su vidljive oko izlaska ili zalaska Sunca. Krepuskularne zrake obično su mnogo svjetlije od antikrepuskularnih. To je zbog toga što se kod krepuskularnih zraka, koje se nalaze na istoj stani neba kao i Sunce,svjetlosti, koje ih čini vidljivima, događa pod malim kutevima.Ljetni neobičan zalazak zabilježili su sugrađani, a kako je to izgledalo pogledajte u nastavku..