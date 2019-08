Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Tekst: Osijek031.com

Foto: Google maps

Osječka ispostava(HZMO) od danas se nalazi na novoj lokaciji – u, u(zgrada Addiko banke).Razlog zašto su se „mirovinci“ tijekom vikendau Parku kralja Zvonimira I je taj što predmetna zgrada uskoro kreće uNaime, HZMO-u je odobren projektu Ulici kralja Zvonimira koji je ui godinama nije imao veću obnovu. Projekt obnove vrijedan jeod čega je 60% financirano bespovratno iz EU fondova, dok su preostali iznos namakli HZMO i HZZO u skladu s vlasničkim udjelom u zgradi.Projektom će sezgrade kroz radove na uređenju vanjske ovojnice što će dovesti do smanjenja troškova grijanja i hlađenja, ali će se kompletno urediti i unutrašnjost zgrade. Važna novost je ugradnja dva lifta jer za sve ove godine osječki HZMO, što je predstavljalo problem za njihove korisnike s. Konačno, projektom će se poboljšati uvjeti rada za djelatnike ovih dvaju ustanova.Očekuje se kako će radovi trajatite će za to vrijeme HZMO i HZZO djelovati na novim lokacijama. I dok se HZMO već iselio, djelatnici HZZO-a još su na staroj adresi, no i oni će uskoro van čim njihove stručne službe pronađu adekvatan zamjenski poslovni prostor u gradu.