ljetne žege i temperature

30ᵒC

Bliskog istoka

pošteđeni ekstremnih vrućina

Zabranjeno piti, oprez pri tuširanju

Kod osjetljivih osoba sklonim alergijama, pogotovo kod djece, voda u fontanama može izazvati neugodne alergijske reakcije. To je obična voda iz vodovodnog sustava, ali je kemijski tretiramo kako se ne bi pokvarila. Dodavanjem klora i drugih supstanci reguliramo kiselost vode sprječavamo razvoj smeđih i zelenih algi, što ovisi i o osunčanosti fontane. Time ubijamo i bakterije koje uobičajeno dolaze zrakom i razvijaju se u vodi. Takva kemijska zaštita vodu u fontanama čini nepitkom i nepogodnom za tuširanje i rashlađivanje osjetljivih osoba.



Voda u fontani recirkulira, dakle kružno teče. To je jedna ista voda i povremeno nadolijevamo svježu kako bismo nadomjestili gubitke. U vodu se koješta baca ili donese vjetar, od organskih do anorganskih tvari, ali ne smijemo je previše opterećivati kemijom pa fontane i korita povremeno praznimo i ponovno punimo svježom vodom te dodajemo kemijska sredstva. Što je količina vode manja, češće je mijenjamo jer brže dolazi do kvarenja vode. Prosječno, jednom mjesečno mijenjamo vodu u frontama

Hrvoje Vidaković

Pola milijuna kuna za fontane godišnje

13 fontana

Tamošnja trafostanica je duže vrijeme ostala bez struje i nije se mogla ukopčati sigurnosna crpka pa je upravo osposobljavamo kako bismo je pustili u rad

nepovoljna

400.000 kuna

Vraćaju nam seće u Osijeku ovih dana ponovno premašiti. S obzirom na uobičajeno visoku vlažnost zraka u ravnoj Slavoniji, ovdje se teže diše na 30 nego na 50ᵒC u gradovimagdje je vlažnost zraka vrlo niska.I dalje smo, na sreću,kakve su zahvatile Njemačku, Francusku i Veliku Britaniju rušeći apsolutne rekorde pa ljudi u gradovima u unutrašnjosti masovno traže osvježenje u gradskim fontanama, obližnjim rijekama i jezerima. No, osim što nudi osvježenje, voda u fontanama može biti i vrlo opasna za zdravlje, posebice djece, osoba s osjetljivijom kožom i slabijim imunitetom.“, pojašnjava nam, poslovođa u Zelenilu osječkog Unikoma.U Osijeku je. Sve su ispravne i rade, osim vodoskoka na Trgu slobode.“, dodaje Vidaković i otkriva kako je najviše vode u fontani na središnjem gradskom trgu, Trgu Ante Starčevića – deset prostornih metara (10.000 litara). Korito je ispod površine Trga pa se ne vidi kolika je to količina.Kaže i kako je kiša za ispravnost vode u fontanamajer pokupi prašinu i bakterije iz zraka, mijenja kiselost vode i onečišćuje je. Fontane se relativno često kvare, posebno njihov strojni dio (crpke, releji, uklopnici, Streameri…), dok se najmanje kvare mlaznice. To su već starije fontane pa stručnjaci Unikoma moraju sve intenzivnije intervenirati kako bi ih održali u funkciji, dovijajući se na razne načine kako bi se uklopili u raspoloživa sredstva. A proračunski novac za tu namjenu zadnje je dvije godine ograničen naplus PDV, dakle bruto pola milijuna kuna.