na jedinstvenom susretu ljubitelja dobrih stvari, na. Mjestu gdje ćepodijeliti mnoge zajedničke vrline: opuštenost, uživanje, gostoprimstvo, druželjubivost, veselje.: Opušteno druženje i zabava uz kubansku glazbu i ples te slavonsko iće i piće, nalik na kubanske obiteljske i ulične fešte te slavonske kirbaje, piknike i proslave.Mjesto održavanjaDvorište i prostorije(zapadno predgrađe Osijeka). Lokacija -Druženje i zabava uz finu klopu, cugu, ples pa i neka posebna iznenađenja, uz mogućnost rekreativnih aktivnosti, društvenih igara, razgledavanja grada itd., spontano, opušteno i po dogovoru. Početak programa: petak u 16h, a sub i ned od 10h, pa dokle god budete željeli.Najbolju kubansku plesnu glazbu (uz ponešto bachate naravno) puštat će nam ponajbolji DJ-i iz regije, koji će vam uskoro biti predstavljeni na našim društvenim mrežama.: slobodni ples, animacije, ruede, a svakako i poneki grupni ili privatni sati s nekim od prisutnih instruktora, po vašoj želji. Sve spontano, u skladu s kubanskom i slavonskom tradicijom, opušteno i bez stalnog gledanja na sat.” - obzirom da program nije isključivo plesnog karaktera, slobodno povedite i bolje polovice koje nisu vične plesu, kao i djecu, koja će se moći zabaviti kao na pikniku. (napomena: djeca do 10 g. ne plaćaju sudjelovanje, a od 10-14 g. plaćaju pola iznosa).Slavonske delicije kuhane i pečene na licu mjesta u tradicionalnoj i vegetarijanskoj/ veganskoj varijanti – čobanac, sarma, kobasice,slavonska kajgana, tijesto s krumpirom, langošice, palačinke, kao i kulen, kobasice, slanina, šunka, sir, razni kolači, ali i „kruva s masti“ ili „kruva s pekmezom“, te još puno toga iz bogate slavonske ponude.Uz hranu će se nuditi domaća pića i napici: voćni sokovi, vina, likeri, rakije raznih vrsta te originalni domaći slavonski kokteli, uz tek nužnu količinu „tvorničkih“ proizvoda.Hrana i piće će se moći dobiti u zamjenu za bonove koje kao znak zahvalnosti dobijete za svaki, pa i mali dobrovoljni prilog (detalje vidi pod „Troškovi“).Ponuda: besplatan smještaj kod tradicionalno gostoljubivih domaćina (do popunjenja kapaciteta) ili plaćeni smještaj u preporučenim hotelima, pansionima, hostelima ili privatnom smještaju. Informacije na niže navedenom kontaktu.(ako ste iz Osijeka i možete/želite nekoga ugostiti, slobodno nam se također javite).I najjeftinije plesne vikend manifestacije sa smještajem i hranom koštale bi najmanje 100 eura. Mi smo se umjesto toga odlučili da pored sponzorskog (su)financiranja jeftinije hrane i pića te po želji i besplatnog smještaja sami rasporedite novce koje biste inače platili za ulaznicu! Kako?Za uplate pristigle do 15. kolovoza 2019., za glavne organizacijske troškove platit će te samo 100 kn što uključuje 5 bonova za sponzorsku hranu i pića. Uplatom nakon 15.8. pokrivate samo sudjelovanje.Za svakih 5 kn donacije na licu mjesta (na info-pultu) dobit ćete po jedan dodatni bon koji ćete moći zamijeniti za sponzorsku hranu i pića (od 1 bona za domaća pića, kolače i jednostavnu hranu do maksimalno 3 bona za obilnu porciju kuhane hrane).DJ-i, animatori i instruktori će svoj honorar dobiti direktno od vas, kroz vaše dobrovoljne priloge ubačene u kutije s njihovim imenom, ovisno o tome koliko ste njima zadovoljni! A oni najbolji (i najzadovoljniji vašom podrškom) će nam se naravno pridružiti i sljedeće godine.Ako ocijenite da vam se manifestacija svidjela i da biste željeli da ju ponovimo, moći ćete nagraditi i nas svojim prilogom u posebnu kutiju za organizaciju sljedećeg druženja.I da ponovimo, uplatom do 15.8. dobivate gratis 5 bonova za sponzorsku hranu i pića.Uplate se primaju samo do 1. rujna 2019., a u slučaju ranijeg popunjenja predviđenih mjesta I kraće, pa požurite s uplatama ako želite biti dio 2. CubOs-a i time ostvarite posebne pogodnosti.KontaktiOsim na facebooku sve detaljne informacije (uplata, registracija, smještaj itd.) možete se dobiti na:Email:Mob: +385 98 457 557 (Robert Semeši)Facebook event: facebook.com/events/456557138261603/