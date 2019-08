14. izdanju SLAMA Land Art festivala

od 12. do. 18. kolovoza 2019.

Osijeka i Bilja

Radost Življenja'

rezerviran je za stvaranje

subotu i nedjelju, 17. i 18. kolovoza 2019.

Svijet jedinstvenog spoja umjetnosti i darova prirode još jednom će oživjeti, za sve nas, uz stvaralaštvo umjetnika na, na 'Kovačkim livadama' smještenima izmeđuuz temu 'Prvi dio festivala, od ponedjeljak do petka,, za vrijeme kojeg će vrijedne ruke umjetnika graditi i oblikovati skulpture od slame, dok će za javnost festival biti otvoren uSlama Land art festival već četrnaestu godinu za redom predstavlja široj publici umjetnički koncept, koji istovremeno objedinjuje manifestaciju i prostor umjetničkog djelovanja. Regionalni i međunarodni umjetnici, pod vodstvom Nikole Fallera, mag. kiparstva, za vrijeme samog festivala stvaraju vrijedna i originalna umjetnička djela kroz suvremeni kiparski izričaj u prirodnom materijalu, slami, koja potom predstavljaju publici, uz šarenolik dodatni program. Neizostavan faktor svakog festivalskog izdanja je i tema vodilja, koja uz to što umjetnicima daje početne motive za stvaranje, podsjeća i upoznaje publiku s raznolikim konceptima, a ove će se godine posvetiti 'Radosti Življenja'!Upravo nas 'Radost Življenja' podsjeća na čistu jednostavnost, lakoću i sreću od koje nas svijet u kojem živimo tako lako odvraća, nudeći nam na našem putu brojna iskustva i podražaje koji put nazad do njih čine još kompliciranijim. Zato je vrijeme da zastanemo i sjetimo se kako su putevi ucrtani u mape do radosti jedinstveni za svakog od nas, a svi oni do cilja vode putevima naše unutrašnjosti iz koje se radost lako širi i dijeli s drugima!Rezervirajte dugi ljetni vikend za malo drugačiji boravak u prirodi i prepustite se još jednoj proslavi života, prirode i umjetnosti uz 'Radosti Življenja'!