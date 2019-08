Tekst: Osijek031.com

Foto: Matej Volarević, DB/Foto-arhiv031

I dok na Jadranu naši turistički djelatnici kukaju kako je ovogodišnji srpanj za nekoliko postotaka bio slabiji u odnosu na 2018., na kontinentu dosta drugačija priča.Naime, odmor na kontinentu sve je popularniji i rašireniji turistički trend u Europi i svijetu, pa tako i kod nas. Za razliku od mora koje je izrazito sezonalno, ljubitelji kontinentalnog turizma nisu ograničeni isključivo na razdoblje od travnja do listopada već svoj odmor na nekoj od kontinentalnih destinacija mogu provesti tijekom cijele godine.I Osječko-baranjska županija sudjeluje u tom trendu te tako već nekoliko godina bilježi značajan iskorak u broju posjetitelja. Tijekom prvih šest mjeseci ove godine Slavoniju i Baranju posjetilo je 16% više turista, a u srpnju je zabilježen dodatni porast noćenja za rekordnih 17%.Podaci e-visitora govore kako sve više gostiju u Slavoniji i Baranji produžuje svoj boravak, a strani se gosti u prosjeku zadržavaju duže od domaćih. Najpopularnije turističke destinacije su Osijek, Đakovo, Baranja i Našice, a porast broja turista bilježe i Bizovac, Draž i Bilje.Gosti koji dolaze upoznati Slavoniju i Baranju najradije se odlučuju za smještaj u hotelima, a bilježi se i porast gostiju koji žele boraviti u domaćinstvima.Istok Hrvatske gostima pruža mogućnost uživanja u kulturnom, aktivnom, gastro i eno, zdravstvenom i ciklo turizmu. Savršen spoj prirode, nematerijalne kulturne baštine i ruralne kulture življenja, bogate gastro i eno ponude predstavlja jedinstven turistički proizvod kojeg gosti cijene i prepoznaju.Tu je zaštićena arhitektura osječkih parkova, barokna Tvrđa i Europska avenija kao jedan od najljepših europskih secesijskih nizova; đakovačka katedrala i brojni dvorci rasprostranjeni širom Osječko-baranjske županije koji čine bogatu sakralnu i kulturnu baštinu ovoga kraja; biser prirodne baštine istoka Hrvatske Kopački rit, močvarni dom više od 2300 bioloških vrsta koji je najstariji proglašeni park prirode u Hrvatskoj, a tu je i bogata gastro i eno ponuda teširoka lepeza smještaja, od hotelskih do autohtonih seoskih domaćinstava.I za ljubitelje aktivnog odmora ponuda je sve bogatija - od Adrenalinskog parka u Zlatnoj gredi, vožnje kajakom po Kopačkom Ritu do bicikliranja po baranjskim surducima.Inače, samo tijekom posljednje dvije godine na području županije udvostručen je broj kreveta koje nude hoteli, privatni smještaji, hosteli, OPG-ovi pa čak i kampovi.Uzevši sve to u obzir, postaje jasno zašto je upravo Osječko-baranjska županija jedinstvena destinacija koja će pozitivne turističke trendove u budućnosti i dodatno osnažiti te se učvrstiti kao vodeća kontinentalna turistička destinacija.