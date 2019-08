Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustarcija

Poražavajući trendovi demografske depopulacije i dalje su prisutni na području Osječko- baranjske županije i to u svim sferama ljudskog života, uključujući školstvo.Naime, kako piše Glas Slavonije , ove je godine u 1. razred srednjih škola odobren upis 3520 srednjoškolca, ali ukupan broj osmaša koji su završavali osnovnu školu bio je tek oko 2600.Pa ipak, ni to nije bilo dovoljno da svi upišu srednju školu po izboru. Čak štoviše, njih 20% ili 529 učenika svoju će sreću u srednjim školama potražiti u jesenskom roku koji kreće 21. kolovoza.U osječkim srednjim školama po popularnosti najbolje kotiraju Medicinska, Elektrotehnička, Prometna i tehnička škola, Prirodoslovna gimnazija te II. gimnazija koje su popunjene već u prvom krugu.Po nekoliko slobodnih mjesta ostalo je u Ekonomskoj i upravnoj školi (dva ekonomista), Strojarsko tehničkoj školi (jedan bravar i tri limara), Poljoprivrednoj i veterinarskoj školi (šestero agrotehničara) te u Graditeljsko-geodetskoj školi (po dva ličioca-soboslikara, građevinska tehničara i montera suhe gradnje).Mjesta za upis ostalo je i u nekim gimnazijama: Isusovačka klasična gimnazija može primiti još sedmero učenika, III. gimnazija četvero, kao i I. gimnazija - ali u odjelu za sportaše.Više slobodnih mjesta ostalo je za upis prodavača u Trgovačkoj i komercijalnoj školi Davor Milas – njih 35. U Obrtničkoj školi slobodno je 18 mjesta u šest zanimanja: pomoćni pekar, pomoćni krojač, pomoćni bravar, pomoćni kuhar i slastičar, mesar i pekar. Ugostiteljsko- turistička škola prima još 17 konobara, a u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna osam je slobodnih mjesta.Osmaši će programe i škole moći birati do 27. kolovoza, kada kreće proces ispisa prijavnica.Koju su školu uspjeli upisati iz drugog pokušaja, saznat će 29. kolovoza, kada će biti objavljene konačne ljestvice poretka - a sljedeći dan u škole dostavljaju upisnice.