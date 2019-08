ljetnom Prvenstvu Hrvatske za dobne skupine

Na(mlađi juniori, juniori i mlađi seniori) u 50 metarskom zatvorenom bazenu "ŠRC Mladost na Savi" u Zagrebu natjecalo se ukupnoi plivačica iz 33 kluba.su predstavljalimlađa seniorka,juniorka,mlađi senior,junior tejoš kadet.su bili vrlo uspješni u svojim nastupima i zasluženo osvojiliu istoj disciplini 50 leđno u kategoriji juniora. Za napomenuti je da je do zlata Klari falilo 3 stotinke, a Marku 7 stotinki. Naši plivači su nastupili u ukupno 18 disciplina. U ukupnom poretku plivačice su zauzele 16. mjesto, a plivači 18. mjesto.Naši su plivači izborili 6 A finala i 4 B finala.50 leptir 4.mjesto 29,18 -586 bodova100 leptir 8.mjesto 1:05,75 (1:04,94 kvalifikacije)-628 bodova200 leptir 22.mjesto 2:41,54 -428 bodova50 leđno 2.mjesto juniorke 30,65 (OR) -688 bodova50 leptir 7.mjesto 29,92- 544 boda100 leđno 11.mjesto 1:08,20 – 618 bodova50 slobodno 31.mjesto 29,06 -544 boda1500 slobodno 7.mjesto 17:22,34 (OR) - 582 boda800 slobodno 11.mjesto 8:58,66 (osobni i klupski mlađe seniorski i seniorski rekord) - 591 bod400 slobodno 16.mjesto 4:20,59 - 602 boda200 slobodno 29.mjesto 2:03,98 (OR) - 556 bodova50 leđno 2.mjesto 28,09 (OR) - 628 bodova100 leđno 6.mjesto 1:00,86 (OR) - 621 bod200 leđno 7.mjesto 2:16,85 (kval.2:16,50 ) - 551 bod (OR)200 slobodno 12.mjesto 2:00,25 (osobni i klupski juniorski, mlađe seniorski i seniorski rekord) - 610 bodova100 slobodno 24.mjesto 55,56 – 601 bod100 leđno 36.mjesto 1:07,79 - 449 bodova200 leđno 31.mjesto 2:27,56 - 436 bodova