Tekst: Osijek031.com

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

U prvih šest mjeseci ove godine uslugekoristilo je ukupno, što je zanego u istom razdoblju prošle godine, izvijestio nas je, direktor ZL Osijek.Isto smanjenje dogodilo se i na redovnim domaćim i na redovnim međunarodnim linijama. Razloga za to je nekoliko: kasniji početak ljetne sezone letenja, slabija popunjenost na domaćim linijama u travnju i svibnju (turističkoj predsezoni), dvije tjedne rotacije natijekom ljetne sezone letenja, za razliku od prošle godine kada su bile tri i u konačnici prestanak letenja na spomenutoj liniji od 15. lipnja.Nakon što je Zračna luka koncem travnja prošle godine obnovila status, u prvoj polovici te godine uspjeli su realizirati samo jedan cargo let na kojemu je prevezeno. U istom razdoblju ove godine imali su ukupno pet cargo letova na kojima je ukupno prevezenoUkupno su ostvarene, što jeu odnosu na prošlu godinu za 5%. U strukturi zrakoplovnih operacijaoperacija na domaćim redovnim linijama za 3%, zabilježen je pad od 9% na međunarodnim redovnim linijama, ali i rast od 13% na neredovnim linijama (poslovnjaci, lovci, sportaši, ambulantni letovi itd.).Kada je o popunjenosti linija riječ, u srpnju je popunjenost na Eurowings-ovim linijama zabila 85% u dolasku i 87% u odlasku, a za77% u dolasku i 55% u odlasku.Popunjenosts 18 sjedala u srpnju je na domaćim linijama u odlasku s našeg aerodroma bila: prema, premai prema. Na linijama Croatia Airlines-a, na zrakoplovu sa 76 sjedala, premaje bila, a premačak. Ove linije se odvijaju prema PSO (public service obligation) programu, koji je na snazi do kraja ožujka iduće godine. Ovim programom tijekom cijele godine Zračna luka Osijek ima deset letova tjedno, a u ljetnoj sezoni letenja (travanj – listopad) 12 letova tjedno.U postupku je izrada prijedloganovog PSO programa za razdoblje 2020.-2024., koji bi, prema informacijama s kojima Zračna luka raspolaže, trebao biti znatno izdašniji za ZL Osijek od postojećeg i znatno im povećati prihode, kako od primarne, tako i od sekundarnih djelatnosti, povećati broj putnika i zrakoplovnih operacija i ZL Osijek učiniti interesantnijom destinacijom aviokompanijama. Nakon rješavanja ovog projekta, MMPI će započeti s novim, a to je međunarodni PSO, što bi dobrom nadogradnjom na domaći PSO od ZL Osijek moglo napraviti značajno čvorište, prvenstveno za povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske, a potom i za poticanje gospodarskih, turističkih i ostalih aktivnosti u regiji.Konačno, kako bi bili spremni za očekivano povećanje prometa, svojim putnicima osigurali bolji komfor i omogućili lakše snalaženje boljom komunikacijom, zaposlenicima ZL-a osigurali bolje uvjete rada i udovoljili schengenskoj regulativi, tijekom iduće godine planira se dovršiti još 2016. godine započeta rekonstrukcija putničke zgrade. Sva potrebna sredstva za ovaj projekt osigurat će