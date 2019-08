osječkog Gradskog vijeća

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Na posljednjoj sjedniciusvojena je nova Odluka o komunalnom redu.Iako u sadržajnom smislune donosi velike izmjene u odnosu na prethodnu verziju iz 2010. (koja je u međuvremenu nekoliko puta dopunjavana), u njega su unesene određene promjene.Najveća je promjena to što su novim komunalnim redomkomunalnih redara koji su po novom ovlašteniosobne isprave (osobna iskaznica, putovnica…) od građana, uzimati izjave od odgovornih osoba prilikom nadzora, prikupljati dokaze i činjenično stanje fotografiranjem, kamerom, video zapisom i na druge načine te mogu zatražiti i koristiti pomoć policije.Novina je i to što je nadležnost komunalnih redara proširena i na zemljišta u vlasništvu, odnosno na javna parkirališta, javne garaže, nerazvrstane ceste i druge površine namijenjene za parkiranje vozila.Zadržana je odredba u članku 11. prema kojoj nakoji su okrenuti prema površini javne namjenevješati ili izlagati rublje, posteljinu, sagove, krpe i druge predmete kojima se nagrđuje vanjski izgled zgrade. Onoga tko se ogluši čeka kazna od 200 kuna.Komunalni red regulira i problemna život i zdravlje ljudi, jer je propisano da su vlasnici odnosno korisnici okućnica, predvrtova i vrtova, neizgrađenog građevinskog zemljišta te obrađenog ili neobrađenog poljoprivrednog zemljišta dužni s takvih površina kontinuirano uklanjati i uništavati ambroziju i druge štetne biljke, inače im slijedi kazna od 5000 kuna.Na svim površinama javne namjeneje konzumiranje alkoholnih pića, osim kada je riječ o terasama ili nekom organiziranom javnom okupljanju, a onima koji budu ulovljeni u takvoj raboti slijedi kazna od 200 kuna.kaznit će se osobe koje se ulovi da lijepe i postavljaju plakate na drveće, pročelja zgrada, ograde, trafostanice i ostala mjesta koja za to nisu namijenjena.Na javnim površinama također je zabranjeno ostavljanje bilo kakve, uključujući bacanje otpada izvan posuda za otpad, odlaganje glomaznog otpada, ambalaža, zemlje, šute itd., ostavljanje neregistriranih vozila i olupina, ali i popravak, servisiranje, pranje vozila te obavljanje drugih obrtničkih radova, za što je predviđena kazna odLjubitelje napuštenih životinja također neće razveseliti činjenica što je zabranjeno ostavljanje posuda za hranu i hranjenje životinja, pa riskiraju kaznu u iznosu odTekst Komunalnog reda dostupan je dolje u nastavku.