Osjeèka televizija - Vijesti, 01.08.2019.

Papa Franjo danas je imenovao novog varaždinskog biskupa, a odabrao je svećenika prezbiterija mons. Božu Radoša - potvrdio je to i đakovačko-osječki nadbiskup mons.dr. Đuro Hranić na izvanrednoj konferenciji za medije. Svećenik Božo Radoš djelovao je na našem području dugi niz godina, a on će ujedno postati i treći biskup u 22 godine postojanja Varaždinske biskupije. Mons. dr. Đuro Hranić istaknuo je kako odlazi u kraj s novim mentalitetom i narječjem no vjeruje kako će brzo biti prihvaćem među svećenicima, redovnicama i vjernicima. Varaždinska biskupija obuhvaća Zagorje, Međimurje te dio Podravine.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- razvoj urbanog turizma u Vukovaru- nema nestašice krvi- plavo na Eko trgu