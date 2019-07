knjigom, kultnim

GISKO-u

000 zaduženja dnevno

Portal Osijek031.com & GISKO

Sestra iz sjene / Lucinda Riley

"Osijek031 & Gisko poklanjaju knjigu: Sestra iz sjene!"

Tekst i foto: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

Potraga zai onim hit naslovima kao i općenito za čitanjem svega što smo propustili tijekom godine, tijekom ljetnih mjeseci u pravilu se znatno povećava. Barem je takva situacija u. Broj korisnika raste, a statistike posudbenih odjela izbacuju oko 1. Lijepa brojka zar ne?! Slijedi pregled noviteta, a na vama je da se uputite u Knjižnicu i odaberete nešto od ponuđenog." uzbudljiva je potraga za kradljivcima i zanimljiv zaplet, no ovoga puta Grisham ih ne smješta u sudnicu nego u tajnovit svijet knjižara. Odvažna grupa kradljivaca izvela je pljačku neobičnog, ali neprocjenjivog blaga iz knjižnice Sveučilišta Princeton. Radi se o pet originalnih rukopisa romana slavnog američkog autora F. Scotta Fitzgeralda. Nakon prilično neuspješne policijske potrage, rukopisima se gubi svaki trag. Bruce Cable vlasnik je male, ali omiljene knjižare u pospanom gradiću Santa Rosa na otoku Camino kod Floride. U svojoj knjižari ugošćuje mnoge autore, priređuje druženja pisaca, te tako postaje pokretač književnih i umjetničkih događanja na otoku. No, ono što malo tko zna o Bruceu je da on najveći dio svojih prihoda zarađuje trgovanjem rijetkim i vrijednim knjigama i rukopisima. Mercer Mann mlada je autorica uspješnog prvog romana koja se bori sa kreativnom blokadom, a nedavno je i otpuštena sa profesorskog posla na fakultetu. No, uskoro joj se ukaže neobična novčana ponuda, a zauzvrat bi se trebala otkriti što se sve krije u tajanstvenom i strogo zaštićenom podrumu knjižare…Triler "" donosi briljantno napisanu priču o izdaji i obmani, ali i ljubavi i opraštanju. Šokantan, uzbudljiv i potpuno nepredvidiv, zaokupit će vas već od prve stranice. Biste li pristali na sve zbog muškarca kojeg volite? Čak i kad znate da je učinio nešto jezivo? Larin život samo je naizgled savršen. Njezin suprug Massimo jako je zgodan i uspješan u poslu, sinčić Sandro prekrasno je dijete, a dom im je kao iz bajke. No Lara zna nešto o Massimu. Nešto što ne smije nikome reći jer bi njihov život mogao biti upropašten. On bi izgubio posao, oni bi izgubili ugled, a možda i sina. Ta će tajna Laru pretvoriti u zatočenicu vlastitog braka. Maggie se udala za Massimova brata Nicoa i živi s njim unatoč neugodnostima koje joj priređuje njegova kći iz prvog braka. I ona, baš kao i Lara, saznat će najmračnije tajne svojega supruga…Što ako robot može biti beskrajno ljubazan i strpljiv – ljubazniji i strpljiviji od bilo kojeg ljudskog bića? Što ako može reći sve ono čega čovjek možda nije ni svjestan ili se plaši izgovoriti? Rachel je sjajna znanstvenica, posvećena razvoju umjetne inteligencije za dobrobit čovječanstva. Aiden je njezin odani suprug, zaljubljen u nju kao prvog dana. Odgovoran je i brižan otac njihove kćeri tinejdžerke, a najveća životna ambicija mu je da njegova mala obitelj bude sretna i što češće na okupu. U smiraj jednog predivnog proljetnog dana, Rachel i Aiden su proslavili godišnjicu braka. Maštali su o budućnosti, razmjenjivali nježnosti i potvrđivali svoju neuništivu ljubav. Dvadeset četiri sata kasnije, ništa više nije bilo isto. Rachel je zauvijek otišla iz njihova života, ali ostavila je svoje životno djelo, dar ljubavi da ih vidi kroz mračne dane poslije svoje smrti. Dar se zove iRachel. To je jedini način da bude uz svoju obitelj i sada kada je više nema… "" predivna je priča o tome što znači biti čovjek i što znači prava ljubav." čudesna je priča Diona Leonarda, prekaljenoga ultramaratonca kojem se na 250-kilometarskoj utrci kroz pustinju Gobi na putu našao pas lutalica. Ljupka kujica, koja će poslije dobiti ime Gobi, dokazala je da nedostatak u veličini i više nego nadoknađuje svojim srcem, prateći u stopu Diona preko gorja Tien Shan, golemih pješčanih dina, preko crnih pijesaka pustinje Gobi, ne napuštajući ga gotovo 130 kilometara. Dok je Dion svjedočio nevjerojatnoj odlučnosti i srčanosti male životinje, i sâm je doživio duhovnu promjenu. Dok su za njega utrke prije značile pobijediti i biti najbolji, sad mu je cilj bio zadržati Gobino prijateljstvo poslije ciljne crte. Počeo je puštati Gobi da prespava s njim u šatoru, dijeleći s njom ono malo hrane što je imao i prenoseći je preko brojnih rijeka, čak i kad je to značilo zaostati u utrci ili, još gore, možda i ne završiti utrku. Premda Dion nije pobijedio u utrci, stekao je nešto mnogo važnije – nov pogled na život i novu prijateljicu koju je namjeravao povesti kući čim riješi administrativna pitanja. Međutim, prije nego što ju je uspio odvesti kući, Gobi je nestala u velikome kineskom gradu u kojem su je čuvali…Kada u Austriji spomenete Henischa, sugovornik će vam vrlo vjerojatno odgovoriti naslovom ovoga romana i napomenom kada je roman "" pročitao u srednjoj školi, na fakultetu ili poslije. To naime nije nevažno, s obzirom da je Henisch napisao roman o ocu s trideset i dvije godine, a onda ga je dvanaest godina poslije temeljito redigirao, s drugim životnim pogledima i onim što se u tih dvanaest godina još pridodalo sadržaju izvornoga teksta. Baš sada i baš ovdje ovaj je tekst posebno zanimljiv, jer doživljava jedinstvenu sudbinu. Naime dok je čitateljstvo u matičnoj zemlji bez iznimke prvo pročitalo ovaj roman, a gore spomenuta dva tek poslije, kao njegovu nadgradnju, naše je čitateljstvo stjecajem okolnosti na uvid prvo dobilo dva kasnija romana, o baki, koja je fikcionalno odmaknuta u odnos prema liku koji ni imenom, ni izgledom, ni zvanjem, ni životnim navikama nije Henisch sam, i o dječakovu (koji zapravo jest Henisch sam) odrastanju, a poslije i starenju, uz nekoliko mačaka koje su pratile razne faze njegova života. U tim romanima otac je sporedan lik, ali i kao takav izaziva pozornost, jer zanimljiviji je od glavnih likova…Na karti hrvatske književnosti Julijana Matanović odavna ima svoje mjesto, a njezin je poetski vrt takav da se iz njega ubiru književni cvjetovi koji nose posebne boje i mirise. Naviknuti očekivati njezine tekstove u nekom od tiskanih izdanja, ljubitelji njezine pisane riječi obradovali su se kad se pridružila virtualnom svijetu, točnije Facebooku, prije nešto više od godinu dana. Upravo s Facebooka su se tekstovi preselili u korice koje donose V.B.Z. i urednica Vanja Kulaš. Naslovljena kao "", ova će zbirka misli i osjećaja ispisanih prepoznatljivim stilom Julijane Matanović na vaše police donijeti sve osim ljutnje. Započinje 6.2.2018., a završava 30.1.2019. godine i u tih godinu dana tekstovi će vas provesti dijelovima Bosne, Osijeka, vratit će vas u prošlost, osvrnut će se na budućnost koja kuca na vrata i bit će poput putokaza o životu i za život. Autorica progovara o životu, o običajima, o starim fotografijama, o vremenu koje prolazi i onom koje dolazi, o promjenama, o sudbinama i ljudima.Alison ima sve: dobrog muža, predivnu kćer, karijeru u usponu kao odvjetnica obrane, upravo je dobila svoj prvi slučaj ubojstva. Ali sve nikad nije onako kako izgleda… Još samo jednu noć. A onda ću prekinuti s tim. Alison previše pije. Zapostavlja obitelj. I u ljubavnoj je aferi s kolegom čija je sklonost pomicanju granica za nju ipak možda malo previše. Ja sam to učinila. Ubila sam ga. Treba me zaključati. Alisonina klijentica ne poriče da je izbola svog muža želi se izjasniti krivom. Ali ipak s njezinom pričom nešto ne štima. Spašavanje te žene možda će biti prvi korak da Alison spasi i sebe. Gledam te. Znam što radiš. Ali netko zna Alisonine tajne. Netko tko želi da ona plati za sve što je učinila, netko tko neće stati dok ona ne izgubi sve… Triler "" Harriet Tyce ugrijat će vaše već ionako vruće dane.Marianne je odrasla u sjeni stare bolnice za duševne bolesti, koja je još uvijek progoni u snovima. Bilo joj je sedamnaest kad je pobjegla iz grada, od obitelji, dečka Jesseja i zločina koji su počinili. Sada, prinuđena da se vrati, osjeća kako joj se omča prošlosti steže oko vrata. A Jesse, koji joj nikad nije oprostio odlazak, i sam postaje prijetnja… Marianne će učiniti sve da zaštiti život koji je izgradila; da zaštiti muža i svoju kćer koja nikada, ali nikada, ne smije doznati njezinu mračnu tajnu. Čak ako to znači okrenuti se i svom najgorem neprijatelju. No ni Marianne ne zna čitavu priču i nije jedina koja je spremna čuvati tajnu po cijenu… tuđeg života. Žene koje pratimo neizmjerno su različite, potpuno formirane i vrlo stvarne. Ovo je jednako priča o tome kako društvo oblikuje i kažnjava žene koliko i priča o tome do kojih su krajnosti žene spremne ići kako bi zaštitile svoju djecu i sebe. Napeti roman "" nećete ispuštati iz ruke do samog njegovog kraja.Godina je 1939. Nad Poljskom se nadvija sjena nacizma i mladu Almu Belasco roditelji šalju na sigurno, u tetinu raskošnu palaču u San Franciscu. Dok ostatak svijeta nezaustavljivo srlja u rat, Alma upoznaje Ichimeija Fukudu, mirna i povučena sina obiteljskog vrtlara Japanca. Među njima se, daleko od tuđih očiju, rađa nježna ljubavna veza. Nakon japanskog napada na Pearl Harbor, sudbina okrutno razdvaja dvoje mladih. Poput tisuća američkih Japanaca, Ichimei će s obitelji završiti u logoru pod upravom američke vlade. Alma i Ichimei sretat će se cijeli život, svaki put u drukčijim okolnostima, ali svoju će ljubav skrivati do samoga kraja. Roman "Isabel Allende u široku rasponu obuhvaća nekoliko generacija i kontinenata, bavi se pitanjima identiteta, napuštanja, otkupljenja i nedokučivim utjecajem sudbine.Maya Angelou ikona američke kulture i svjetske književnosti u ovoj nevelikoj, ali važnoj knjizi, "", otkriva nam put do dobro proživljenog, smislenog života. Izmičući žanrovima, u svom jedinstvenom stilu Maya Angelou nudi nam vodič, memoar, poeziju i čisto zadovoljstvo. Zbirka kratkih očaravajućih eseja daje nam priliku da zavirimo u neke od najzanimljivijih trenutaka jednog izuzetnog života. Prisjećajući se svojih prijateljica kao što je Coretta Scott King, svojih pogrešaka učinjenih u neznanju, odbacujući vulgarnost, objašnjavajući kako davanje novca ne čini dobročinitelja ili pjevajući u čast s ljubavlju pripremljenog obroka, Maya Angelou istkala je knjigu za pouku, uživanje i dijeljenje. U njoj nam nudi svoje iskustvo i svoju mudrost, ali prije svega svoje srce. Maya Angelou često je pomicala granice i bila jedna od najutjecajnijih žena svog doba. Prijateljevala je i bila uzor ljudima kao što su Malcom X, Martin Luther King Jr., Barack Obama a Oprah je često ističe kao svoj najveći uzor i nadahnuće.Na prvi pogled, Faye ima sve. Savršenog supruga, prekrasnu kćer i luksuzan stan u najpoželjnijem dijelu Stockholma. Ali Faye se osjeća kao da je zarobljena u kavezu, a tamna sjećanja iz njezina djetinjstva u Fjällbacki progone je sve više. Nekad je bila snažna i ambiciozna žena, prije nego što se odrekla karijere zbog supruga Jacka i obitelji. Kad slučajno zatekne Jacka s drugom ženom, njezin se svijet raspada u komadiće. K tome, Jack zatraži razvod i Faye preko noći ostane doslovno bez ičega. Potpuno je slomljena i na dnu, sve dok ne odluči osvetiti se. Zlatni kavez roman je o ženi koja je iskorištena i izdana, ali koja uspijeva preuzeti sudbinu u svoje ruke. To je dramatična i odvažna priča koja pomiče granice - anatomija osvete jedne žene koja je odbila biti žrtva. Roman "" novi je korak u spisateljskoj karijeri Camille Läckberg u kojem je glavni lik snažna žena, nezaboravna Faye, a roman nosi poruku o ženskoj snazi, sposobnosti i ravnopravnosti.Harry Hole doveden je pred zid. Uoči svoga pedesetog rođendana, Harry Hole živi kao u najgorim vremenima. Žena ga je izbacila iz kuće, ponovo pije i radi u policiji, za najmanju moguću plaću. Kao da sve to nije dosta, iz zatvora je izišao Svein Finne, serijski silovatelj i ubojica koji mu je prijetio osvetom i napadom na obitelj. A onda se Harry jednog jutra probudi sa stravičnim mamurlukom i sav krvav. Krv nije njegova. Harry je prisiljen suočiti se sa svojom najvećom noćnom morom, ali i pitanjem svih pitanja. Tko je on uopće? Odgovore donosi novi roman "" proslavljenog Joa Nesboa, norveškog pisca, poznatog po seriji romana o detektivu Harryju Holeu koji su mu donijeli svjetsku slavu i mnogo prestižnih nagrada u kriminalističkom žanru. Osim pisanja aktivno se bavi glazbom. Živi i radi u Oslu.Nakon izlaska na slobodu, bivši zatvorenik i policajac Travis Chase kreće na samotnički izlet u divljine Aljaske, očekujući da će ondje pronaći mir za preispitivanje samoga sebe. Ali tada nailazi na srušeni avion prepun mrtvih tijela, među njima i prve dame Sjedinjenih Država. Naslućuje i kako je iz aviona nestao nekakav tajanstveni predmet. Do zuba naoružan i koristeći svoj instinkt i iskustvo dobrog policajca, Travis prati ubojice koji muče otetu Paige Campbell kako bi njezina oca Petera natjerali da im oda još jednu tajnu. Kada Peter napokon popusti i progovori, nemilosrdno ga ubiju. Međutim, Travis uspijeva spasiti Paige. Posljednje riječi njezina oca šalju Paige i Travisa u opasan svijet tajni i urota, gdje polako stječu spoznaje o nedokučivoj Pukotini i sukobljavaju se sa sve više okrutnih neprijatelja. Sve je tu: opaki protivnici, oružje budućnosti, krajnje napeta zbivanja i poput britve oštar zaplet prepun obrata. Svojim uzbudljivim trilerom prvijencem "" Patrick Lee zadivio je sve ljubitelje vrhunske akcije i adrenalina." Elizabeth Macneal očaravajuća je priča o mladoj ženi koja želi postati umjetnica, i o muškarcu čija opsesija može zauvijek uništiti njezin svijet. London. 1850. Kristalna palača upravo se gradi i u Hyde Parku, u masi koja promatra spektakularnu gradnju, susreće se dvoje ljudi. Za Iris, koja želi postati slikarica, to je tek nevažan, odmah zaboravljen trenutak, ali za Silasa, kolekcionara opčinjenog čudnim stvarima i ljepotom, on označava novi početak. Kad prerafaelitski slikar Louis Frost ponudi Iris da mu pozira kao model, ona pristane pod uvjetom da uz to dobije poduku iz slikanja. Njezin svijet naglo se širi, i u njega uzlaze umjetnost i ljubav. No, Silas od onog susreta misli samo na jedno, i njegova opsesija postaje sve mračnija… Elizabeth Macneal rođena je u Škotskoj, a sada živi u Londonu. Bavi se pisanjem i lončarstvom, u vlastitom malom ateljeu u dnu svog vrta. Tvornica lutaka, Elizabethin prvi roman, osvojio je nagradu Caledonia Novel Award 2018.Podmuklo najuren s mjesta umjetničkog direktora Festivala Makeshiweg uoči premijere Oluje koju upravo režira, Felix se povlači u zabačenu čatrlju, gdje liže rane i oplakuje izgubljenu kćer. A i osvetu snuje. Nakon dvanaest godina ukazuje mu se prilika, kazališni tečaj u obližnjem zatvoru. Ondje će Felix i njegovi glumci, zatvorske ptičice, napokon uprizoriti Oluju i u zamku uloviti podlace koji su ga uništili. No kad neprijatelji padnu, hoće li Felix opet biti onaj stari? "" apsolutni je trijumf, zanosna knjiga, mnogi će reći da ih nije stid jer su pred kraj knjige imali knedlu u grlu, a oči su im se zarosile. Kanadska književnica Margaret Atwood objavila je preko četrdeset knjiga proze, poezije i kritičkih eseja. Dobitnica je brojnih nagrada diljem svijeta. Interesi su joj široki te uključuju svijet stripa, libreta, dramu i lutkarstvo. Na hrvatskom je najprije objavljena Sluškinjina priča (1988, ponovo 2017), slijedili su romani Alias Grace (1998), Modrobrada (1999), Penelopeja (2005), Gazela i kosac (2003).Skupina mladih Nijemaca odlučila je doći na Brač kako bi u miru uvježbala kazališnu predstavu. No već i sam dolazak na otok postaje dramatičan: bajkovite “first impressions” brzo se poremete kad njihov kombi završi na rubu ponora. Redatelj i vozač Anton uspije ih izvući iz pogibelji, no glumci Katrin, Michael i Lisa, pisac komada Stefan i njegova djevojka Barbara ne mogu ni naslutiti što ih sve čeka. Kad stignu k Barbarinoj teti Juliji, koja živi u idiličnoj osami sa susjedom, ratnim veteranom Tomom, ona ih smjesti u kuću na stijeni. Premda bi im izolacija trebala pomoći da njihova predstava dobro napreduje, u skupini mladih nastaju trzavice, naročito kad im se pridruži mladi slikar Nikola. No tek kad zapuše jugo, situacija postaje dramatična... U svojem trećem romanu "" njemačko-hrvatska spisateljica Nataša Dragnić na izvrstan je način spojila ljubavnu priču i kriminalistički roman. Maestralno prikazana atmosferičnost juga, izbrušeni likovi i neprekidna latentna napetost razlozi su zbog kojih je ovo uistinu sjajno štivo.Tri brata. Jedna smrt. Nijedan odgovor... U zabačenom dijelu Australije domove najbližih susjeda dijele tri sata vožnje, stotine kilometara vožnje po nemilosrdnoj pustinji. Mjesecima nakon što su se zadnji put vidjeli, braća Nathan i Bub Bright susreću se na ogradi koja odvaja njihove posjede. Mjestu na kojem je pronađeno tijelo trećeg brata Camerona, srednjeg sina, izabranog da vodi obiteljsko imanje. No nešto je natjeralo Camerona da se suprotno svemu što zna o životu u nemogućim uvjetima, sam uputi u pustinju. Razgovori s najbližima polako će otkriti da je Camerona nešto mučilo. A dok obitelj oplakuje, Nathan će se suočiti s tajnama koje bi svi najradije ostavili u prošlosti. "" treći je roman nagrađivane autorice bestselera Jane Harper. Mračnom, uzbudljivom pričom smještenom u veličanstvenom, ali duboko zastrašujućem australskom krajoliku Jane Harper opravdala je status jedne od najboljih autorica krimića našeg doba.Ilegalna migrantica iz Konga, Brigitte Zébé, dolazi u Rim. Nekoliko dana luta kolodvorom Termini, ne zna u kojoj je zemlji, ne može se sporazumjeti jer ne govori jezik i kopa po smeću da bi se prehranila. Dobronamjerni neznanac upućuje je u Astalli, centar za pomoć migrantima, i pruža joj priliku za novi početak. Kad slučajno upozna spisateljicu Melaniju, Brigitte joj postupno ispripovijeda svoju priču. Istinit i dramatičan, ovaj dokumentarni roman isprepliće surovu afričku stvarnost s onom rimskom, gdje kroz Brigittinu sudbinu upoznajemo useljeničku svakodnevicu – način na koji Talijani i Europljani doživljavaju migrante. Sve što se događa Brigitte posljedica je izbora. Zato njezina priča snažnije odjekuje. Zlo nije sudbina, zlo je izbor. Pogledati izbjeglici u oči ili ostati ravnodušan također je izbor. Na vrhuncu svog iznimnog talenta, Mazzucco u romanu "" piše moćan portret gdje se suočava s najvećim izazovom današnje Europe: izbjeglicama koji s južnog dijela svijeta dolaze na ove obale.U malenom kvartu u središtu Madrida prepunom kazališta i galerija, u kojem žive moderni ljudi različita kova, a arheolozi tragaju za Cervantesovim kostima, u cvjećarnici poetskog imena Anđelov vrt, kod tajnovite Olivije, pet žena kupuje cvijeće. No nijedna ga ne kupuje za sebe: jedna za svoju tajnu ljubav, druga za ured, treća da ga slika, četvrta za klijente, a posljednja za pokojnika. To su: Marina koja pati od sindroma suvozača: izgubljena je jer je ostala bez kapetana svog života. Casandra čiji je hendikep što je superwomanica: važniji joj je profesionalni uspjeh od privatnoga. Gala pak čvrsto zastupa uvjerenje: žena danas ima sva prava, osim da stari. Aurora je istinska Trpiružica: što je više boli, to je zaljubljenija. Dok je Victorija odlučila biti sve: najbolja majka, najbolja radnica, najbolja kći; dakle svemoćnost je njezin sindrom. "" zabavna je, romantična i uzbudljiva priča o prijateljstvu pet potpuno različitih žena i njihovoj potrazi za neovisnošću i ostvarenjem snova. Vanessa Montfort pomirila je naizgled nemoguće: njezin je roman pitak za čitanje, a dubok za promišljanje.