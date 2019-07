Mia Dimšić i Marko Tolja

Sva blaga ovog svijeta

59. Splitskom festivalu

Pjesma govori o svima poznatom jedinstvenom osjećaju kad u nekome prepoznaš sve što si oduvijek tražio i prepustiš se tom odnosu. Mom timu i meni gotovo na prvu je bilo jasno da od te pjesme želimo napraviti muško-ženski duet. Budući da je to ujedno bila i odluka na prvi duet u karijeri, dugo smo razmišljali tko bi to mogao biti i naposljetku odlučili pitati Marka Tolju. Dotad mi je Marko bio dragi kolega, a sada je bez sumnje i dragi prijatelj. Sigurna sam da bez njega ova pjesma nikad ne bi bila to što je i drago mi je što smo se toliko zabavili i uživali stvarajući ju

Vjekoslav Dimter, Mia Dimšić i Damir Bačić

Ante Gelo i Vjekoslav Dimter

Artem Dushkin

Život nije siv

neodoljiv su glazbeni par koji je s pjesmom “”nastupio na nedavno održanomgdje su osvojili 3. mjesto po glasovima publike.“Sva blaga ovog svijeta” prvi je Mijin duet, a izbor Marka Tolje koji gaji sličan glazbeni senzibilitet učinio ih je savršenom kombinacijom.Krajem prošlog tjedna objavljen je i spot za pjesmu koji je sniman najvećim dijelom u Amerikanskim vrtovima u Opatiji, u Starom gradu u Lovranu te na moru ispred Mošćeničke Drage.”, rekla je Mia.Glazbu i tekst zajedno potpisuju, a aranžman i glazbenu produkcijudok je za scenarij, režiju i montažu spota zaslužan. Uz predivne kadrove Mije i Marka možete se prepustiti onome što jedino vrijedi – ljubavi.Novi studijski album Mije Dimšić, nasljednik Porinima ovjenčanog albuma “”, očekuje se do kraja ove godine.