Tekst: Goran Flauder

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031, Goran Flauder

Dr., načelnik, naprasno je nakon tri danagodišnji odmor i s Hvara se u prijepodnevnim satima uputio kući kako bi odgovorio na pitanja inspektora, koji su po naloguujutro pokucali na vrata njegove privatne kuće i općinskog ureda provodeći izvide.Na temelju kaznene prijave istražuju sumnje uza mlade Općine Čeminac, kojima se iz općinskog proračuna pokriva polovica vrijednosti obroka kredita mlađima od 40 godine, tijekom prvih 15 godina otplate. Među subvencioniranim mladim ljudima su i. Odluku je 2016. godine donijelo O, što je s obzirom na odnose snaga u OV-u bilo i očekivano – vladajući HDZ s Pinjuhom kao predsjednikom Općinskog odbora stranke, imao je deset vijećnika, a oporba samo četiri.Policijski istražitelji pretražili su kuću obitelji Pinjuh u Grabovcu i njegov ured u Čemincu te izuzeli svu dokumentaciju vezanu uz donošenje spornih odluka o subvencioniranju kredita za kupnju nekretnina, osobna računala i mobitele te ih odnijeli na analizu u PU.“, rekao nam je Zlatko Pinjuh kojega smo kontaktirali u poslijepodnevnim satima na autocesti prema Osijeku. Očekuje da će stići do 21 sat.Subvencioniranje kredita za kupnju nekretnine dosad je odobreno za. Njihova je obveza da za sve vrijeme dok otplatu obroka kredita s 50 posto financira Općina, zadrže prebivalište i podnose porezne prijave na području Čeminca, premda nekretninu mogu kupiti na prostoru cijele Osječko-baranjske županije. Sinovi načelnika kupili su na taj način dva stana u Osijeku.Demografska je to mjera koje je Općinsko vijeće uvelo kako bi zadržalo mlade na području Općine. Odluka je uredno prošla propisane procedure i dostavljena je na provjeru Uredu državne uprave u OBŽ.Pinjuh napominje kako kao načelnik Općine, koji predstavlja izvršnu vlast,za odluke Općinskog vijeća kao zakonodavne vlasti na lokalnoj razini, nego je to predsjednik vijeća Mario Kralj. Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela pak, odgovoran je za zakonitost rada Vijeća i za točnost zapisnika za što Pinjuha također optužuju iz oporbenih redova u Općini. Stoga smo od izvora bliskih istrazi dobili i informaciju kako se istražuju moguće pogodnosti koje su za glasovanje dobili pojedini vijećnici.Iz ŽO HDZ-a pojavila se informacija kako će tražiti razrješenje Zlatka Pinjuha s mjesta predsjednika Općinskog odbora HDZ-a u Čemincu, potaknuti današnjom akcijom USKOK-a i policije. HDZ, međutim, Pinjuha ne može smijeniti s mjesta načelnika Općine, premda je poznato da s čelništvom ŽO-a stranke nije u dobrim odnosima već duže vrijeme.Pinjuh je, naime,predsjednika ŽO HDZ-a i župana Ivana Anušića jer je u emisiji Nove tv Provjereno odluku o subvencioniranju kredita ubrzo nakon njezina donošenja nazvaokako bi je se moralo provjeriti, za što je na konkretna pitanja novinara optužio upravo Pinjuha kao odgovornog za moguće kriminalne radnje. Nakon što za takve insinuacije nije mogao podastrijeti nikakve dokaze, pred sudom se ispričao tužitelju i Pinjuh je povukao tužbu.Sumnje time, a Anušić nikad Pinjuhu nije zaboravio neugodnosti što ih je na sudu imao te, zbog čega je Pinjuhovo razrješenje s mjesta predsjednika lokalnog HDZ-a vrlo izvjesno. To je, međutim, za HDZ i riskantno posebno u okolnostima kada mu pada popularnost na nacionalnoj razini, jer Pinjuh je najpopularniji političar u Čemincu i prošle je izbore za načelnika dobio u prvom krugu z približno 70 posto glasova birača. S neovisnom listom na idućim izborima mogao bi HDZ na duže vrijeme preseliti u oporbu, pa će Predsjedništvo ŽO HDZ-a OBŽ morati dobro odvagnuti kako reagirati u ovim okolnostima.Zlatno Pinjuh osebujna je politička pojava na ovim prostorima i često vodi Općinu neovisno o političkoj volji svoje stranke na višim razinama te o odlukama drugih čelnika baranjskih općina i gradaTako je upravo zbog uskraćivanja jedino njegova potpisa Baranja nedavno ostala bez mogućnosti subvencioniranog uvođenja brzog interneta, jer su mu u tom projektu „“. Pinjuh je, naime, posumnjao kako će uvođenje brzog interneta Općinu skupo stajati, a ionako već ima postavljene optičke kablove i kvalitetan pristup mreži pa nije htio riskirati i moguće izložiti općinski proračun nepotrebnim izdacima.Prije nekoliko godina uskratio je i svoj potpis na osnivanje, smatrajući da ona ne može pravodobno reagirati u slučaju požara u udaljenijim mjestima i opet nije htio plaćati u zajednički proračun. Isto razlog naveo je i za opstrukciju javne ustanove za kontrolu i nadzor komaraca, koju je nazvao javnom ustanovom za izvlačenje novca. Rekao je kako bi bolje bilo boriti se protiv stršljena koji su kudikamo opasniji, a predložen način borbe s komarcima ne jamči uspjeh primjeren visini uloženih sredstava. K tomu zakonom je za tu borbu određen Zavod za javno zdravstvo, a ne nekakve fantomske javne ustanove, govorio je i u prilog svojih stajališta isticao kako je skupina ljudi preko tvrtke bivšeg ravnatelja ZJU-a za 15 godina naplatila više odza larvicidni tretman ledenim granulama.