Tekst: Osijek031.com

Foto: Elena Sunček/Foto-arhiv031

u turizmu na područjunastavljaju se i u 2019. godini.Naime, kako smo doznali od, direktora Turističke zajednice grada Osijeka, u prvih šest mjeseci ove godine grad na Dravi posjetilo ješto je za 10% više u odnosu na prvih šest mjeseci prošle godine kada je Osijek posjetiloRaste i: u prvih šest mjeseci ove godine turisti su ostvarili ukupno, što je 9.392 noćenja više nego u prvih šest mjeseci prošle godine, odnosno povećanje od gotovo 20%.Raduje to što raste i broj: broj domaćih turista skočio je, dok su strani turisti ostvarili nešto skromniji rast:Uranjek je izrazio zadovoljstvo činjenicom što broj turističkih posjeta i noćenja kontinuirano raste iz godine u godinu, te se i ove godine očekuje obaranje prošlogodišnjeg rekorda odU nekim mjesecima već su oboreni rekordi iz prethodnih godina, primjerice u ožujku i svibnju, kada je grad posjetilo, odnosnoKao glave razloge ovog pozitivnog trenda Uranjek navodi povećan broj, od kojih je samo ove godine otvoreno njih 30-ak, najvećim dijelom apartmana i stanova za dnevni najam te hostela, te brojna zanimljiva sportska i kulturno-umjetnička događanja u gradu, od Europskog prvenstva u streljaštvu, Svjetskog gimnastičkog kupa nogometnih utakmica Vatrenih te različitih manifestacija (Advent u Osijeku, Craft Beer, Oktoberfest,[url=nogometnih utakmica Vatrenih] večeri vina i umjetnosti[/url] itd.).Direktor TZ-a istaknuo je i činjenicu da je Osijek postaona kruzerima, što je dovelo i do porasta broja takvih turista. Ukupno se u ovoj godini očekujeu Osijek s otprilike 7.500 turista.Vidljivost Osijeka i cijele županije dodatno će se povećati u listopadu ove godine obzirom da je upravo Osijek odabran kao domaćin Dana hrvatskog turizma, najvećeg skupa turističkih djelatnika u Hrvatskoj koji će posjetiti izmeđuKada se sve to zbroji, čini se da je na mjestu optimizam turističkih djelatnika grada koji ove godine očekuju rekordnih