Tekst i foto: PU osječko baranjska

usvojio je značajnekoje će stupiti na snagugodinePolicijski službenici će vrijeme do stupanja novog Zakona na snagu iskoristiti zau prometu o izmjenama koje on donosi.Uz novine Zakona o sigurnosti prometa na cestama, donesene zbog podizanja razine sigurnosti i prometne kulture na hrvatskim prometnicama, svim sudionicima cestovnog prometa želimo sigurnu, odgovornu i uzornu vožnju.U petak, 12. srpnja Hrvatski je sabor usvojio značajne izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koje će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, odnosno 1. kolovoza 2019. godine.Nove odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđaju snažnije kažnjavanje počinitelja 8 najtežih prekršaja za koje smo detektirali da uzrokuju najveća i najteža stradavanja u prometu, a to su:- prekoračenje dozvoljene brzine kretanja u naseljenom mjestu za više od 50 km/h,- vožnja u suprotnom ili zabranjenom smjeru na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila,- namjerni prolazak kroz crveno svjetlo, odnosno prolazak kroz crveno svjetlo bez smanjenja brzine, povećanjem brzine ili prolazak kroz dva ili više crvenih svjetala,- odbijanje podvrgavanju ispitivanja radi provjere da li u organizmu ima alkohola ili droga,- vožnja pod utjecajem alkohola iznad 1,5 g/kg i vožnja pod utjecajem droga,- upravljanje vozilom prije stjecanja prava,- upravljanje vozilom dok je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova,- upravljanje vozilom dok je vozačka dozvola oduzeta, dok je vozač isključen iz prometa ili mu je izrečena mjera privremenog oduzimanja vozačke dozvole ili zaštitna mjera.Upravo za te prekršaje propisano je povećanje novčanih kazni, kako je bilo do sada,te propisivanje obligatornih zaštitnih mjera, odnosno zabrana upravljanja motornim vozilom od najmanje šest mjeseci za drugi počinjeni prekršaj ili od najmanje 12 mjeseci ako je prekršaj počinjen treći ili više puta, zatim povećanje negativnih prekršajnih bodova s tri na šest te privremeno oduzimanje vozila kao sredstva počinjenja prekršaja.Policija može vozilokoji je najmanje već dva puta pravomoćno kažnjen u trogodišnjem razdoblju, počevši od stupanja ovog Zakona na snagu, a ponovno počini neki od 8 navedenih najtežih prometnih prekršaja. Privremeno oduzimanje znači oduzimanje do odluke suda, koji je dužan odluku donijeti u roku od 15 dana.- nekorištenje sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje,- nepropisan prijevoz djece u vozilu i- nepropisno korištenje mobitela za vrijeme vožnje.Za navedene prekršaje s dosadašnjihje povećana naOve, za sigurnost svih sudionika u prometu najvažnije izmjene možemo rezimirati zaključkom da su s ciljem smanjenja broja najtežih prekršaja povećani iznosi novčanih kazni za tzv. „“ – brzinu, alkohol, pojas i mobitel.No, svoju važnost i razuman povod imaju i ostale usvojene izmjene, od kojih izdvajamo samo neke, dok ćete se sa svima i sami moći upoznati u novom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.koji je u dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova, baš kao i vozaču koji je u istom razdoblju prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova, a kojima je vozačka dozvola istekla, rješenjem će se odrediti da dvije godine ne mogu podnijeti zahtjev za produljenje vozačke dozvole.Kategorijama vozača s jednakim brojem prikupljenih negativnih prekršajnih bodova u jednakom razdoblju, rješenjem će se ukinuti vozačka dozvola ako im je u tom razdoblju oduzeta ili prijavljena izgubljenom.podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole dobit će i osoba koja je u dvije godine prikupila devet negativnih prekršajnih bodova, a nije niti stekla pravo upravljanja motornim vozilom, odnosno još nije niti položila vozački ispit.S dosadašnjihpovećava se novčana kazna za nekorištenje zimske opreme, jasnije se propisuje što je sve vozač dužan učiniti prije uključivanja u promet, odnosno, uz obavezno čišćenje snijega odsad je vozač prije uključivanja u promet u obavezi očistiti s vozila i led ili vodu, a također je fiksno propisano i razdoblje u kojem na motornim vozilima moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla – od. 1. studenog do 31. ožujka.Povećanje novčanih kazni propisuje se i za vozače koji ne ostanu na mjestu nesreće u kojoj ima poginulih ili ozlijeđenih (), kao i za vozače koji u prometnim nesrećama s materijalnom štetom ne ostave podatke o sebi i vozilu ili napuste mjesto nesreće (s). Uz to, za takve vozače slijedi i izricanje zaštitne mjere „zabrane upravljanja motornim vozilom“ u točno određenom trajanju, bez obzira na broj počinjenih prekršaja, a određuju im se i negativni prekršajni bodovi.Detaljnije se propisuju uvjeti zbog kojih se vozilo ne smije dati na upravljanje drugoj osobi. Vlasnik vozila ili osoba kojoj je vozilo povjereno ne smije na upravljanje dati vozilo osobi za koju, primjerice, može ili mora znati da nema vozačku dozvolu, ima izrečenu mjeru zabrane upravljanja vozilom ili nema dozvolu za odgovarajuću kategoriju vozila. Vozilo se ne daje na upravljanje niti osobi na kojoj je vidljiv utjecaj alkohola, lijekova i li drugih opijata ili je u tolikoj mjeri umorna ili bolesna da nije u stanju na siguran način upravljati vozilom.Pri tome će sudionicima u prometu od znatne koristi biti još jedna od novosti koju zakon uvodi. Naime, MUP će na svojim web stranicama, na brz i danas svima dostupan način, temeljem serijskog broja vozačke dozvole, bez potrebe dodatnih plaćanja upravnih pristojbi i čekanja, omogućiti provjeru stanja vozačke dozvole (važeća, ne važeća, ukinuta), broj negativnih prekršajnih bodova i izrečene zaštitne ili sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom. Bitno je znati da se ovime neće dostavljati niti jedan osobni podatak.Uz to, detaljnije je razrađena zakonska odredba o davanju podataka o osobi koja je upravljala vozilom, s tim da novi zakon uvodi i novi termin – vlasnik vozila = osoba na koju je vozilo registrirano. Dostava podataka o više osoba koje su upravljale nečijim vozilom ne smatra se vjerodostojnim podatkom o identitetu osobe kojoj je vlasnik povjerio svoje vozilo na upravljanje te svim vlasnicima vozila u razmatranju takvih opcija skrećemo pozornost na uvedenu mjeru privremenog oduzimanja vozila.Zbog nepoštivanja svjetlosne i zvučne signalizacije vozača, kao najčešće utvrđenog uzroka nesreća na željezničko cestovnim prijelazima, povećava se iznos novčane kazne za nezaustavljanje na pružnom prijelazu (crveno svjetlo, spuštena rampa), te uvode obligatorne zaštitne mjere i negativni prekršajni bodovi.- postupanje suprotno zahtjevu izraženom pomoću znaka ili po naredbi policijskog službenika ili druge ovlaštene osobe,- prekoračenje brzine koja je za više od 30 do 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine u naselju,- prekoračenje brzine koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine izvan naselja,- prekršaje vezane uz prednost prolaska i propuštanje vozila,- prolazak kroz crveno svjetlo,- nepropisno pretjecanje vozila,- nepropisno pretjecanje i obilaženje vozila,- pretjecanje drugog vozila u tunelu, na mostu, ispred vrha prijevoja ceste ili u zavoju kad je preglednost ceste nedovoljna,- nepropisno pretjecanje vozila na ili kod pješačkog prijelaza,- nepropuštanje pješaka na pješačkom prijelazu,- vožnju pod utjecajem alkohola od 1,0 g/kg do 1,5 g/kgZa razne radnje vozilom u prometu, kao što su uključivanje u promet, prestrojavanje, odnosno mijenjanje prometne trake, pretjecanje, obilaženje, zaustavljanje, skretanje udesno ili ulijevo, polukružno okretanje, vožnja unatrag i sl. povećane su i novčane kazne.Među novitete koji se Zakonom uvode spada i propisivanje prekršajaizmeđu vozila na autocesti i snimanje vozačkog ispita audio i vizualnim uređajima zbog povećanja transparentnosti i kvalitete samog ispita, kao i ujednačavanja njegove provedbe.Propisuje se i obvezau stanicama za tehnički pregled vozila.Uz nove izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama, donesene zbog podizanja razine sigurnosti i prometne kulture na hrvatskim prometnicama, svim sudionicima cestovnog prometa želimo sigurnu, odgovornu i uzornu vožnju.