je u punom jeku,su počeli, baš kao i godišnji odmori. Savršeno vrijeme za provesti vrijeme uu opuštajućoj atmosferi, pa čak ako ste i na odmoru na Jadranu. Ugodine, tradicionalni', dan je kadatrebate olakšati u klimatiziranim kino dvoranama CineStar kina, a povoljnija cijena ulaznica omogućuje vam da povedete i veće društvo.'Dan za 10' znači da ćete tog posebnog dana sve kinoulaznice moći kupiti za samou Hrvatskoj, dok za 2,5 KM u Bosni i Hercegovini, a to uključuje i aktualne kino naslove kao što su: 'Stuber', 'Festival straha', 'Lion king', 'Step up: Godina plesa' te 'Spider-Man: Daleko od kuće'.Zainteresiranost za 'Dan za 10', raste iz godine u godinu, a tome svjedoče velike brojke posjetitelja koje ujedno i govore o regionalnom rekordu posjećenosti jednog kina u jednom danu u tjednu. Prošle godine CineStarov 'Dan za 10' okupio je gotovo 80 tisuća posjetitelja, čime su CineStar kina postavila novi regionalan rekord posjećenosti u jednom danu u tjednu.Savršen dan u kinu, ‘Dan za 10’, organizira se u svim CineStar kinima diljem Hrvatske te Bosne i Hercegovine,. Cijena također uključuje i dodatke poputPožurite po svoje ulaznice jer rezervacija za ovu super povoljnu akciju nema i razveselite nekoga odlaskom u kino jer je to uvijek dobar izgovor za ugodan i kvalitetan izlazak. Više informacija, kao i kupnja ulaznica, moguća je već na blagajnama i online