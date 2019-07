Ivan Anušić

Danas je županpotpisao ugovore o dodjeli potpora s, a ukupno će im do kraja tjedna biti isplaćeno nešto više odKorisnici potpora su subjektii to fizičke i pravne osobe, odnosno trgovačka društva, obrti i zadruge.Najviše potpora dodijeljeno je za nabavute. Sukladno Javnom pozivu, potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od. Potpore su se dodjeljivale do iznosa od, a za preostali iznos javni poziv bit će objavljen na jesen.Najniži iznos dodijeljene potpore iznosi 1.240 kn, a za devet korisnika u prerađivačkoj industriji odobren je i maksimalni iznos potpore od. U Proračunu Osječko-baranjske županije za ovu je namjenu izvorno osigurano, a rebalansom proračuna osigurano je dodatnih milijun kuna.Inače, u protekloj godini gospodarstvo Osječko-baranjske županije bilježi rekordan rast, ukupni prihodi u 2018. godini dosegnuli sušto je 2,2 milijarde kuna više nego prethodne godine. Najznačajnija djelatnost u Slavoniji i Baranji je prerađivačka industrija, a upravo poduzetnici iz tog područja dominiraju i kad je riječ o korištenju županijskih potpora.