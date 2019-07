Predsjedništva Matice hrvatske-Ogranak Osije

Tatjana Ileš i Ivica Završki

Ivan Trojan

B. Baraban, B. Šnajder D. Lovoković, D. Tomas, I. Vuletić, I. Završki, J. Mesarić, J. Horvat. J. Cvenić, M. Brekalo, R. Pšihistal, T. Ileš i I. Trojan

Iz programa Ivana Trojana:

Navršilo se dvadeset godina moga aktivnog djelovanja u Matici hrvatskoj kojoj moram zahvaliti za veliki dio svoje profesionalne afirmacije i javne prepoznatljivosti kao stručnjaka iz područja humanističkih znanosti. Kroz uredničku brigu za brojna knjižna izdanja osječke Matice hrvatske, promocije knjiga i časopisa, vođenja književnih večeri te Odjela za nakladništvo MH, pokušavao sam slijediti visoke estetske, no ponajprije etičke standarde koje sam većinom spoznao tijekom studija književnosti na osječkom i zagrebačkom Filozofskom fakultetu.



Nakon poslijediplomskog studija kanio sam usvojeno znanje i vrijednosti prenijeti ne samo svojim studentima, već i svim ljudima do kojih može doprijeti moja misao. Pri tom mi je uvelike pomogla osječka Matica hrvatska kada me odabrala 2009. godine za glavnog urednika „Književne revije“, danas jednog od najcjenjenijih hrvatskih književnih časopisa koji je u više od trideset svezaka pod mojim vodstvom postao glasnogovornik osječke umjetničke scene u posljednjem desetljeću, ali i kritičkim komentatorom recentnih hrvatskih umjetničkih zbivanja.



Uz iskustvo dugogodišnjeg vođenja nacionalnog književnog časopisa koji je zbog svoje kvalitete niz godina maksimalno sufinanciran od Ministarstva kulture RH te time podmiruje i mnoge druge zahtjevnosti osječkog ogranka MH, kao svoju osobitu prednost pri vođenju cijenjene kulturne udruge vidim i u sudjelovanju ili vođenju pet znanstvenih humanističkih projekata. Naime, ako želimo osigurati financijsku stabilnost osječke Matice hrvatske, vodstvo se mora usmjeriti k fondovima EU za razvoj kulture te mora koristiti međunarodne i domaće privatne izvore – zaklade, fondovi i sponzorstva tvrtki. A sustav prijave i rada na znanstvenom projektu vrlo je sličan onome u kulturi.



Kroz mnogobrojne sam se projekte tijekom moga dosadašnjeg profesionalnog rada, trenutno izvanrednog profesora na Filozofskom fakultetu, ali i jednog od najaktivnijih članova osječke Matice hrvatske i urednika „Književne revije“, povezao i sprijateljio s mnogim članovima MH koji su uspješni unutar svojih strukā, vrsnim predstavnicima humanistički i društveno orijentiranih obrazovnih institucija te kulturnih udruga u Osijeku te sam, moleći ih za suradnju, doznao kako iznimno cijene Maticu hrvatsku i spremni su mi aktivno pomoći svojim znanjem i iskustvom pri vođenju osječkog Ogranka Matice hrvatske.



Upravo će uz pomoć zajedničkog poliloga vođenog iskonskim humanističkim vrijednostima, budućnost osječkog Ogranka Matice hrvatske biti svijetla, inteligentna, obrazovana i mudra – kakva je u gotovo šest desetljeća postojanja uglavnom i b

Na konstituirajućoj sjednicik za dopredsjednike potvrđeni suNakon Izborne skupštine osječkog Ogranka Matice hrvatske održane 12. srpnja na kojoj je za novog predsjednika izabran sveučilišni profesor, održana je i konstituirajuća sjednica Predsjedništva osječkog Ogranka Matice. Od trinaest izabranih članova Predsjedništva osam je nazočilo sjednici te je jednoglasno izglasalo povjerenje novom sazivu u sastavu:. Ivan Trojan je za dopredsjednike predložio Tatjanu Ileš i Ivicu Završkog te su i oni jednoglasno potvrđeni. Nakon Cvenićeva dugogodišnjeg uspješnog obavljanja tajničkog posla u Ogranku, za njegovu je nasljednicu izabrana Jasminka Mesarić.Ivan Trojan je u svom uvodnom govoru naglasio kako će bitisvakoj konstruktivnoj ideji, kulturnom i umjetničkom projektu, humanističkoj i društvenoj znanstvenoj i stručnoj djelatnosti svih sadašnjih i budućih članova Matice hrvatske niti jednog trenutka ne trpeći isključivost. Istaknuo je kako je već dvadeset godina ponosni član i aktivan djelatnik neosporno najvažnijeg kulturnog udruženja u modernoj hrvatskoj povijesti čiju vrijednost jako dobro poznaje kao profesor novije hrvatske književnosti na osječkom Filozofskom fakultetu. Uzda se i u visoke etičke i estetičke standarde te iznimne profesionalne rezultate i uspjehe kako sadašnjih Pročelnika i članova osječke Matice hrvatske tako i svih svojih kolega koji su spremni vrazovsko-matoševski kritički promišljati osječku i hrvatsku suvremenost u težnji za izgradnjom humanističkijeg i demokratičnijeg okruženja.ila.“Tekst i foto: Matica hrvatska - Ogranak Osijek