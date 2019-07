subotu, 20. srpnja 2019.

Večer vina & umjetnosti

Kazamata

Nikola Marjanović Trio i DJ Flegme

Slavonije, Baranje, Srijema

Posjetite uu dvorištugdje vas očekuje nastup prvoklasnog benda, uz predstavljanje i kušanje vinai susjednih zemalja.Večer vina & umjetnosti manifestacija je koja se već tradicionalno održava od 2014. godine u osječkoj Tvrđi. Jedna je to od najdražih večeri građana Osijeka u kojoj glavnu riječ vode dva elementa - vino i umjetnost, čiji spoj gotovo uvijek rezultira nadrealnom količinom ljubavi, pozitive i dobrog provoda.Tisuće posjetitelja na Večeri vina & umjetnosti uživa u vinima Slavonije, Baranje i Srijema, a poseban ugođaj stvara i inspirativno okruženje umjetničkih ateljea, radionica i galerija smještenih među starim zidinama Tvrđe. Svakog svibnja, srpnja i listopada u osječku Tvrđu vraća se ona noć kada vino u kombinaciji s umjetnošću pretvara nebo iznad grada u veliko platno, a posjetitelji, potaknuti tim čarobnim spojem uz pomoć dobre volje i pozitive ispisuju još jednu nezaboravnu priču. Uz stotine nasmiješenih lica, raznolikim umjetničkim programom i desecima proizvođača vina, tekućine napunjene sokom grožđa kojem ni jedna zraka sunca nije promakla, ritmom večeri diktira bogat glazbeni program.Mantra koju proteklih 5 godina ponavljaju Turistička zajednica Osječko – baranjske županije i Osječko – baranjska županija, još jednom stupa na scenu u subotu, 20. srpnja 2019. godine od 18 sati, kad posjetitelje očekuje druga ovogodišnja Večer vina & umjetnosti koja postaje zen zona grada Osijeka. Te večeri iznova će se širiti ljubav i pozitiva zbijena unutar stoljetnih zidina Tvrđe, a bogat glazbeni i umjetnički program, niz sadržaja za kulturno, emocionalno i ino uzdizanje ostavit će još jednom trajni smiješak na licu posjetitelja.Za više informacija posjetite Facebook događaj „ Večer vina & umjetnosti / Tvrđa / 20.7. “.- Predstavljanje i kušanje vina Slavonije, Baranje, Srijema i susjednih zemalja [mjesto održavanja: Dvorište Kazamata / Slobodan ulaz]- Kušanje vina moguće je uz kupovinu vinskih bonova po cijeni od 7,00 kn i vinske čaše po cijeni od 20,00 kn (kaucija)- Nikola Marjanović Trio [mjesto održavanja: Dvorište Kazamata / Slobodan ulaz]Nikola Marjanović jedan je od najboljih vokala u regiji, s pozamašnim pedigreom te listom No.1 hitova, no jednako ga krasi i talent za neobične obrade, stoga nastup ovog tria uključuje probranu listu vrlo prepoznatljivih i modernih pop hitova obrađenih u rock maniri. Bez obzira na žanrovsko opredjeljenje i glazbeni ukus, garantiraju posjetiteljima oduševljenje i vrhunski tulum.- DJ Flegma [mjesto održavanja: Dvorište Kazamata / Slobodan ulaz]Povodom srpanjske Večeri vina & umjetnosti poznati osječki DJ Flegma priprema samo najbolje od funky - disco hitova koji pozivaju na ples!- In Da Sofa / DJ Omke, DJ Kema [mjesto održavanja: Vodena vrata – ispred ulaza u Regionalnu vinoteku / Slobodan ulaz]Ove subote, kod Vodenih vrata u Tvrđi, In Da Sofa priprema još jednu bombu pozitive koja se lansira iznad Tvrđe, bezbrižno puštenu da se njen sadržaj prosipa po svakom tko je spreman primiti osmijeh, zagrljaj i poljubac. Očekuje vas poticanje vaših tijela na gibanje u ritmu vrhunskih dirigenata DJ Omkea i DJ Keme.- Izložba: UMNAŽANJE KAO NUŽNOST, Godišnja izložba članova HDLU-a Osijek[mjesto održavanja: Galerija Kazamat / Slobodan ulaz]Ovogodišnje izdanje godišnjeg izložbenog predstavljanja članova HDLU-a Osijek posvećeno je mediju grafike. Izlažu: Marija Škrobo Arambašić, Dario Brkić, Mario Čaušić, Krunoslav Dundović, Ida Đurkić, Robert Fišer, Maja Gjajić, Josip Kanis, Josip Kaniža Viktorija Križanović, Tamara Meščić, Ana Petrović, Ivana Škvorčević, Mia Štark, Ria Trdin, Vinko Vidmar. Izložba je prodajnog karaktera.