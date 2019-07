besplatne udžbenike

Ministarstvo znanosti i obrazovanja jasno je i nedvosmisleno u više navrata slalo dopise školama u kojima nikada nije rečeno da ćemo financirati udžbenike za učenike srednjih škola. Dodatno, model financiranja također je pojašnjen tijekom susreta ministrice s ravnateljima osnovnih i srednjih škola u sedam gradova diljem Hrvatske. Kao i do sada, osigurana su sredstva za udžbenike za učenike slabijeg socioekonomskog statusa . Prema našim informacijama, neki osnivači financiraju udžbenike učenicima srednjih škola, međutim to je njihova samostalna odluka koja ovisi isključivo o osnivačima (gradovi i županije) i na koju Ministarstvo nema mogućnost utjecaja

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Dosta polemike vodi se ovih dana oko toga hoće li učenici srednjih škola u Osijeku, pa i u cijeloj Hrvatskoj, od ove školske godine imati pravo naKako piše Glas Slavonije , roditelji svakodnevno postavljaju ovo pitanje, no u školama imjer ni ravnatelj ni nastavnici o tomeOno što je do sada bilo poznato, to je da će svi osnovci dobitiod države, kao i 1. razredi srednjih škola uključenih u eksperimentalnu “”. Ostali srednjoškolci, kao i njihovi roditelji i djelatnici škola, čekali su da se netko iz službenih institucija o tome oglasi.A to službeno priopćenje stiglo je jučer izi ono glasi:”, piše Glas Slavonije