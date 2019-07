Osječko ljeto kulture

Poštovani sugrađani, zbog kiše primorani smo odgoditi otvorenje najavljenog programa Urbane intervencije, Udruge PLANTaža, u sklopu Osječkog ljeta kulture. O novom terminu pravovremeno ćemo vas izvijestiti.

od 28. lipnja do 14. srpnja 2019.

Napomena

Trg Svetoga Trojstva

održani ispred

13. srpnja 2019.

10:30 sati

19:00 sati - Urbane intervencije

Program Urbane intervencije je usmjeren na propitivanje prostornih odnosa spojem arhitekture i ulične umjetnosti te interakcije obnovljenog objekta i lokalne zajednice. Kroz program je planirana obnova i uređenje tramvajskog stajališta ispred Perivoja kralja Tomislava, uz stručni nadzor i savjetovanje Konzervatorskog odjela u Osijeku. Uređenje i prenamjena napuštenog stajališta je koncipirano u stvaranje javne "ulične" galerije. Također, programom se pridonosi popularizaciji i razvijanju "ulične" umjetnosti (street art) u gradu. Projekt će biti javno predstavljen u 19 sati.

20:00 sati

21:00 sati

Početak ljeta donosi Osječko ljeto kulture . Ovogodišnje Osječko ljeto kulture održat će se: Budući da se kroz dosadašnja iskustva pokazalo da jepuno pogodniji, a s obzirom na temperature i ugodniji, za održavanje programa na kojima se očekuje dolazak velikog broja gledatelja, organizatori su odlučili veliku pozornicu ostaviti na Trgu, te će, sukladno tomu, Svi programi planirani za dvorište Rektorata biti, na Trgu Svetog Trojstva. Gledalište i pozornica bit će ograđeni, a svoje mjesto moći ćete zauzeti otprilike pola sata prije početka programa, kako je to bilo i prethodnih godina. Ulaznica dakle nema, ali će ulazak u gledalište biti kontroliran i organiziran, pa vas mole za strpljenje.Danas,, na OLJK vas očekuje:- WaldingerionicaProgram i ove subote započinjemo u prijepodnevnim satima radionicom u Galeriji Waldinger. Namijenjena je djeci od 6 do 12 godina, a inspirirana izložbom Ivana Kožarića. Tema likovne radionice je skulptura, a naziv "Punina i praznina". Početak je u 10 sati i 30 minuta.- "Tri točke"Ambijentalna predstava "Tri točke" realizirana je u sklopu međunarodnog projekta pod nazivom "S.O.S. – Subotica Osijek secesijska tematska ruta". Predstava je nastala prema povijesnim činjenicama o članovima poznatih osječkih obitelji Povischil, Hengl i Sauter, a detalji njihovih života su prikazani kroz odnose između sluga i poslodavaca. Šetnjom kroz Europsku aveniju probudit ćemo brojna sjećanja na razdoblje secesije i otkriti kulturno i povijesno značenje koje se krije iza projekta S.O.S. Vidimo se u 20 sati na Europskoj aveniji, ispred kućnog broja 12.- Mostarski "Hamlet""Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja", hrvatski dramski klasik, ovjenčan brojnim nagradama za tekst i još brojnijim nagradama za mnoga uprizorenja u prošlih četrdeset i šest godina na profesionalnim i amaterskim pozornicama u bivšoj Jugoslaviji i inozemstvu, uglavnom jamči uspjeh svakoj kazališnoj kući kao svojevrsni repertoarni eliksir. No s druge strane, upravo zbog činjenice da je njezina repertoarna zavodljivost utkana u kolektivno nesvjesno ovih prostora, njezina postavka može biti mač s dvije oštrice. Mostarski „Hamlet“ postavljen je na scenu ispunjenu bačvama raznih veličina, odnosno na veliko seosko gumno s nebom i oblacima u trećem planu. Prostor zapravo sugerira jednu veliku krčmu na otvorenom, donjomrdušku agoru, koja je i groteskni vlaški parlament i pozornica, s Brešanovim „Hamletom“ kao jedinom točkom dnevnog reda. Predstava će biti odigrana u HNK u Osijeku, s početkom u 21 sat.