Ako je netko radio i znojio se ovoga ljeta, onda su to bili djelatnici osječke tvrtke Osijek-Koteks koji su izvodili radove na rekonstrukciji dijela Ulice kneza Trpimira (od kružnog toka kod Svilane do raskrižja s Vukovarskom ulicom).Podsjetimo, tvrtka je u svibnju ove godine s Gradom sklopila ugovor o izvođenju radova na 300 metara dugoj dionici gdje se trebao popraviti oštećeni asfaltni sloj na ovoj vrlo prometnoj cesti, ali i riješiti problem oborinske odvodnje gradnjom nove crpne stanice čime će se spriječiti „poplave“ ispod podvožnjaka kod svakog jačeg kišnog nevremena.Vrijednost radova bila je oko 2,5 milijuna kuna, a rok za njihov dovršetak bio je 90 radnih dana od dana uvođenja u posao, no taj je rok debelo premašen.Naime, unatoč izrazito kišnom svibnju, djelatnici tvrtke „stisnuli su gas“ i rezultat je taj da je cijela dionica otvorena za promet čak 45 dana prije roka.Kako nas je obavijestio direktor tvrtke Zoran Škorić, radovi su dovršeni 29. lipnja, tehnički pregled održan je kako je bilo planirano 4. srpnja, a nakon uspješno obavljenog pregleda cesta je puštena u promet.Ovo je dobra vijest za velik broj Osječana koji svakodnevno koriste taj dio Trpimirove ulice a, kako je billo najavljeno prigodom potpisivanja ugovora, ovo je samo nastavak projekta rekonstrukcije cijele Trpimirove ulice od južnog ulaza u grad do cestovnog mosta na Dravi. Po završetku ove dionice, započet će sljedeća faza tog projekta, a to je gradnja kružnog toka na raskrižju Trpimirove i Vukovarske ulice čija se vrijednost procjenjuje na 20 milijuna kuna.Tekst: Osijek031.comFoto: Dora Suk/Osijek031.com